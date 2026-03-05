Un nuevo hito en la ingeniería vial sorprendió al mundo al inaugurarse la primera autopista roja del mundo. La obra de innovación no tiene nada que ver con la estética, sino que el resaltante color funciona como un fuerte estímulo visual para los conductores. La particular ruta busca solucionar un histórico problema: la fragmentación de los hábitats naturales por la necesidad de conexión de los humanos. La flamante carretera está ubicada en el estado de Madhya Pradesh, en la India. Esta región se caracteriza por albergar una gran reserva de tigres, pero la ruta atraviesa las áreas circundantes al Parque Nacional Pench y la Reserva de Tigres Kanha. Por esta zona pasan felinos, ciervos y elefantes, por lo que el tránsito de autos representa un peligro para los humanos y para la fauna local. Desde el gobierno indio decidieron modernizar su infraestructura sin afectar el hábitat de los animales al situar la ruta roja. Si bien se trata de una prueba piloto, diversos especialistas ya le prestan atención. El color rojo en el asfalto actúa como una barrera psicológica para los conductores. El cerebro relaciona el color rojo como una señal de alerta, lo que se traduce en una reducción automática de la velocidad que cuida a quien maneja y a los animales. El plan para cuidar los hábitats naturales es integral y no solo contempla el pintado de la autopista. La intervención también incluirá 25 pasos subterráneos para la fauna que funcionarán como túneles diseñados para que los animales no se expongan a los peligros de la ruta. En la misma línea, construirán vallas laterales de hasta 2,5 metros para guiar a los animales a los cruces seguros y evitar que pasen por encima de la calzada. Otra de las novedades del proyecto es la inclusión de cámaras solares de monitoreo, los cuales son dispositivos alimentados por energía sustentable que registran el comportamiento de los animales y de los conductores. Tras algunos meses desde su implementación, los primeros reportes mostraron una disminución notable en la velocidad de los autos en los sectores señalizados. Además, las especies parecen entender el funcionamiento de los pasos subterráneos y los utilizan para mantenerse fuera de peligro. La prueba piloto, de ser exitosa, se extenderá a otras zonas naturales del país asiático en donde el transporte de carga y el turismo choca con la fauna natural. La ruta roja se posiciona como una solución eficiente ante la necesidad humana del transporte y el cuidado de las zonas protegidas al cuidar la fauna sin necesidad de intervenir en sus hábitats.