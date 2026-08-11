A la hora de comprar huevos, una de las diferencias que más llama la atención es el color de la cáscara. Mientras algunos tienen una superficie blanca, otros presentan tonalidades marrones o más oscuras, algo que muchas veces lleva a pensar que también existen diferencias importantes en su calidad nutricional.

Sin embargo, el color de la cáscara no es el único aspecto que conviene tener en cuenta. Los huevos blancos y los de color pueden ser muy similares desde el punto de vista nutricional, y para elegir entre uno y otro es más importante prestar atención a su frescura, conservación, tamaño y condiciones de producción.

Huevos blancos o de color: cuáles son las diferencias

La principal diferencia entre los huevos blancos y los de color está en la raza o genética de la gallina que los produce. Algunas gallinas ponen huevos de cáscara blanca, mientras que otras producen huevos con tonalidades marrones, aunque también existen distintas variedades intermedias .

El huevo es un alimento rico en proteínas y muy versátil. Shutterstock

El color de la cáscara no determina por sí mismo que un huevo sea más nutritivo, tenga mejor sabor o sea de mayor calidad. Tampoco significa que uno tenga más propiedades que el otro: la composición interna depende principalmente de la alimentación de la gallina y de otros factores relacionados con su producción.

Huevo blanco o de color, ¿cuál tiene más proteínas?

En cuanto al aporte de proteínas, no hay una diferencia significativa determinada por el color de la cáscara. Tanto el huevo blanco como el de color pueden aportar una cantidad similar de proteínas cuando se comparan unidades de tamaño equivalente.

La proteína se encuentra principalmente en la clara y es considerada de alto valor biológico , ya que contiene los aminoácidos esenciales que el organismo necesita. Por eso, para quienes buscan incorporar proteínas a través del huevo, el color de la cáscara no debería ser el factor principal de elección.

Qué conviene comprar en la verdulería o supermercado

Si el objetivo es elegir huevos de buena calidad, conviene mirar otros aspectos antes que el color de la cáscara.

Imagen ilustrativa. Shutterstock

Entre los principales puntos a tener en cuenta se encuentran:

Frescura: revisar la fecha indicada en el envase y elegir unidades en buenas condiciones.

Cáscara: debe estar limpia, íntegra y sin grietas.

Tamaño: comparar huevos de tamaño similar permite evaluar mejor su aporte nutricional.

Conservación: es importante mantenerlos correctamente almacenados y respetar las indicaciones del envase.

Procedencia: la información sobre el sistema de producción puede ser más relevante que el color de la cáscara.

Por qué algunos huevos tienen la cáscara marrón

El color marrón o más oscuro de algunos huevos se debe principalmente a los pigmentos que se depositan sobre la cáscara durante su formación. Esto está relacionado con la genética y la raza de la gallina, por lo que no significa que el huevo sea necesariamente más natural, nutritivo o saludable.

Del mismo modo, una cáscara blanca no indica que el huevo tenga menos nutrientes. En ambos casos, la calidad nutricional está mucho más relacionada con el interior del huevo y con factores como la alimentación y las condiciones en las que fue producido.