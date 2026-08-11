La esperanza de vida de un perro no depende únicamente de su alimentación o de los cuidados que recibe. Aunque durante años se repitió que estos animales viven alrededor de 10 años, la realidad es más compleja: algunos pueden superar ampliamente esa cifra, mientras que otros tienen una expectativa de vida menor.

Uno de los factores que más influye es el tamaño del animal. Las diferencias entre perros pequeños, medianos y grandes pueden ser importantes y están relacionadas con la forma en que envejecen y con determinados riesgos asociados a cada etapa de su vida.

¿Cuántos años vive un perro en promedio?

La esperanza de vida de los perros puede variar considerablemente según la raza, el tamaño, la genética y las condiciones de vida. En términos generales, muchos perros viven entre 10 y 13 años, aunque algunos ejemplares pueden alcanzar edades mayores.

Un estudio publicado en Scientific Reports en 2024, que analizó los datos de 584.734 perros de más de 150 razas y cruces, estableció una esperanza de vida mediana de 12,5 años.

La investigación también encontró diferencias importantes según el tamaño: los perros grandes tuvieron un 20% más de riesgo de presentar una vida más corta que los perros pequeños.

Por eso, no existe una única cifra que pueda aplicarse a todos los perros. El cuidado veterinario, una alimentación adecuada, el ejercicio y la prevención también pueden influir en cuánto tiempo y con qué calidad de vida envejece una mascota.

Cuál es la esperanza de vida promedio de los perros, según la ciencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué los perros pequeños suelen vivir más años

El tamaño es uno de los factores que más diferencia la longevidad entre perros . En general, las razas pequeñas tienden a tener una esperanza de vida superior a la de los perros de gran tamaño.

Mientras algunos perros pequeños pueden superar los 14 o incluso los 15 años, los animales de mayor tamaño suelen presentar un envejecimiento más acelerado.

Esta diferencia no significa que todos los perros pequeños vivan más ni que un perro grande necesariamente vaya a tener una vida corta, pero sí marca una tendencia observada en numerosos estudios.

Qué factores pueden alargar o acortar la vida de un perro

Además del tamaño, la genética, la raza, el peso corporal y el estado general de salud pueden influir en la longevidad. Mantener un peso saludable, realizar controles veterinarios periódicos, ofrecer una alimentación equilibrada y garantizar actividad física adecuada son algunos de los aspectos fundamentales.

También es importante prestar atención a los cambios que aparecen con la edad. Detectar enfermedades de manera temprana puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida del animal y permitir que llegue a una edad avanzada en mejores condiciones.