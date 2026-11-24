Las jubilaciones y asignaciones se entregarán con un aumento aplicado del 1,93%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio comienzo este martes 24 de noviembre con los depósitos de dinero a todos aquellos jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima.

El organismo previsional mantiene actualizado el calendario de pagos de noviembre, donde detalla el esquema de distribución de recursos en función del último número del DNI.

Cabe recordar que las pensiones, jubilaciones y asignaciones se entregan con un aumento aplicado del 1,93%, derivado de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Hoy depositan a jubilados: cuáles son los DNI que cobran el martes 24 de noviembre

De acuerdo al calendario de pagos que mantiene fijado la ANSES a través de sus canales oficiales de comunicación, los depósitos a jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima comenzarán el 24 de noviembre y se extenderán hasta el último día del mes.

En este contexto, los primeros en cobrar serán aquellos cuyos documentos finalicen en 0 y 1, que recibirán sus depósitos durante el transcurso del martes 24 de noviembre.

Cabe recordar que la dispersión de recursos que realiza la ANSES se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad. De esta manera, el calendario se completa de la siguiente forma:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

La ANSES inició los pagos de las jubilaciones y pensiones de aquellos titulares que cobren haberes superiores a la mínima. (Foto: ANSES) Fuente: ANSES

¿Qué otros pensionados aún restan cobrar en noviembre?

Además de los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima, la ANSES continuará con los depósitos para los titulares de las siguientes prestaciones:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por embarazo

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo