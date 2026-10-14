Hervir laurel, clavo de olor y canela en casa: la alternativa natural para perfumar los ambientes.

Una publicación de la Universidad de Georgia recomienda reducir el uso de determinados productos químicos domésticos y considerar alternativas para perfumar los ambientes de manera natural.

En este contexto, las especias pueden convertirse en una opción sencilla para aromatizar la casa sin depender exclusivamente de los aromatizantes comerciales.

En su guía Cleaning Healthy. Cleaning Green, la institución explica cómo simplificar las tareas de limpieza y reducir la exposición a determinados compuestos presentes en productos de uso cotidiano.

Otra publicación de UGA Extension menciona el uso de especias a fuego lento, como la canela y el clavo de olor, para perfumar los ambientes sin recurrir necesariamente a fragancias comerciales.

Para qué sirve hervir laurel, clavo de olor y canela en casa

Según la institución, las especias sirven para perfumar los ambientes de manera natural, como alternativa a los perfumes de ambiente comerciales. La guía de UGA incluye además la canela en rama entre las opciones para dar aroma al hogar, junto con la ventilación.

Los tres ingredientes aparecen entre las opciones que propone UGA Extension en su boletín, donde sugiere combinar frutas y especias, y dejarlas a fuego lento en una olla de cocción lenta o sobre la hornalla .

Entre los ingredientes que enumera figuran la canela en rama, el clavo de olor y las hojas de laurel, además de rodajas de cítricos o ramas de pino.

Por qué recomiendan reducir el uso de aromatizantes artificiales

El boletín de UGA Extension propone combinar frutas y especias en una olla de cocción lenta. Imagen creada con IA

En su publicación Cleaning Healthy. Cleaning Green, la Universidad de Georgia advierte que estudios de la EPA muestran niveles de varios contaminantes orgánicos comunes de 2 a 5 veces más altos dentro de los hogares que afuera.

Muchos de ellos provienen de los compuestos orgánicos volátiles (COV) que liberan los productos de limpieza del hogar.

La guía también sostiene que mantener la casa limpia evita la necesidad de ambientadores artificiales, y señala que algunas preparaciones comerciales pueden contener benceno y formaldehído, sustancias que en algunas personas pueden causar irritación.

Por esta razón, propone simplificar los productos que se usan en casa y recurrir a alternativas como el vinagre blanco, la canela en rama y la ventilación de los ambientes.

Cómo preparar la mezcla de laurel, clavo de olor y canela

Como referencia general, para probar esta alternativa se necesitan pocos ingredientes:

Colocar agua en una olla y agregar una rama de canela, unas hojas de laurel y varios clavos de olor. Calentar y mantener a fuego lento, para que las especias desprendan su aroma durante unos minutos. Controlar que la olla conserve suficiente agua y apagar la hornalla cuando se termine de utilizar. Mantener el ambiente ventilado.

Es fundamental no dejar la olla desatendida mientras está sobre el fuego, y evitar que niños o mascotas se acerquen al recipiente caliente.