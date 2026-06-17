“Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a escuchar” es una de las reflexiones más conocidas del escritor estadounidense, Ernest Hemingway, aunque en el último tiempo se puso en boca de uno de los directores técnicos del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

Se trata de una histórica frase que supo pronunciar en conferencias de prensa el entrenador argentino, Gustavo Alfaro, quien dirige en la actualidad a la selección paraguaya. Sin embargo, pocos conocen el trasfondo detrás de este mensaje y el significado que esconde para la vida diaria.

La frase de Ernest Hemingway que explica por qué es mejor hablar menos

Si bien hablar parece algo natural, aprender a callar suele ser mucho más difícil. Esa idea ha quedado reflejada en esta histórica reflexión, que hace un tiempo adquirió notoria popularidad tras ser pronunciada en plena conferencia de prensa por el director técnico de la selección de fútbol de Paraguay, Gustavo Alfaro.

(Fuente: Conmebol) ChatGPT

Esta frase que retomó el argentino en una de sus memorable alocuciones ante la prensa plantea que hablar es una habilidad que se adquiere rápidamente, mientras que aprender a escuchar y controlar las palabras puede llevar toda una vida.

El mensaje apunta a discernir cuáles son los momentos en que conviene intervenir y cuándo se debería escuchar al otro.

Qué dice la psicología sobre aprender a callar y escuchar más

Para los expertos en comunicación, escuchar activamente fortalece los vínculos y permite comprender mejor a los demás.

Matt Abrahams, profesor de la Universidad de Stanford y especialista en comunicación efectiva, sostiene que mostrar interés genuino favorece la empatía y la conexión entre las personas.

Desde la psicología, el silencio también es considerado una herramienta valiosa porque ayuda a procesar emociones y evita respuestas impulsivas.

¿Cuáles son los beneficios de aprender a callar?