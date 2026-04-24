Silvina Ocampo fue una de las voces más importantes de la literatura argentina del siglo XX: poeta, cuentista y traductora. Construyó una obra que incomoda, seduce y desafía a sus lectores. Sin embargo, durante décadas quedó opacada por los nombres de su marido, Adolfo Bioy Casares, y su hermana, Victoria Ocampo. Hoy, su figura vuelve a ocupar el lugar que siempre mereció. Lo que hace única a Silvina Ocampo es su capacidad para encontrar lo extraño en lo familiar: sus cuentos transcurren en casas de campo, jardines de infancia o salones burgueses, pero en algún momento algo se tuerce. Un juguete cobra vida, una criada planea una venganza silenciosa, una niña observa el mundo con una crueldad que ningún adulto se animaría. Esa tensión entre lo bello y lo feo es su marca registrada. No necesitaba monstruos ni escenarios góticos para generar inquietud. Le bastaba con una mirada, una frase dicha al pasar o un final que el lector debe completar solo. “Lo verdadero siempre tiene algo de insoportable”, dijo Ocampo en alguna entrevista, y esa idea atraviesa toda su obra. Para ella, la literatura no tenía que consolar ni explicar. Tenía que revelar algo que duele un poco al ser visto. Esa búsqueda la llevó a escribir desde los márgenes: desde la perspectiva de los niños, los sirvientes, los animales o los locos. Voces que la literatura canónica solía ignorar o romantizar, y que ella tomaba con una seriedad absoluta. Sus libros más reconocidos son: En los últimos años, editoriales de toda América Latina y España relanzaron su obra con nuevas traducciones y reediciones. Lectores jóvenes la descubrieron a través de recomendaciones en redes sociales, donde su nombre circula junto al de Flannery O’Connor o Shirley Jackson, dos referentes internacionales del mismo universo inquietante. Ocampo murió en 1993, pero su literatura no envejeció. Al contrario: encontró en el presente un público que la lee con la misma fascinación con la que se enfrenta a algo que no termina de entenderse del todo, y que por eso mismo no se puede soltar.