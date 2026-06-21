Hallazgo sin precedentes: encontraron un pez con un órgano jamás visto en la naturaleza. Foto: Grok IA

Un grupo de científicos descubrió una nueva especie de pez en Colombia que contradice lo previamente conocido en el reino animal. Esta especie presenta un órgano que no había sido documentado anteriormente.

Este hallazgo no solo expande nuestro entendimiento sobre la biodiversidad amazónica, sino que podría desvelar secretos evolutivos de notable interés. En la actualidad, los especialistas continúan analizando el verdadero funcionamiento de este rasgo peculiar de su anatomía.

Hallazgo sin precedentes: encontraron un pez con un órgano jamás visto en la naturaleza. Foto: Instituto Sinchi

¿De qué se trata la nueva especie de pez hallada en la Amazonia?

El pez, conocido científicamente como Priocharax rex, alcanza una longitud de apenas 2 centímetros y forma parte de un grupo de tetras sudamericanos con características pedomórficas. Esto implica que los ejemplares adultos retienen rasgos típicos de las larvas, como un aspecto juvenil que permanece inalterado.

Su hallazgo se produjo en arroyos de aguas negras localizados en la cuenca media del río Putumayo, en las proximidades de San Rafael, al sur de Colombia. El equipo de investigación que llevó a cabo este descubrimiento es del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), bajo la dirección de Astrid Acosta-Santos y Edwin Agudelo, en asociación con especialistas brasileños como George Mendes Taliaferro Mattox y Flávio C. T. Lima.

El órgano en forma de ala que revoluciona la biología

Lo realmente innovador no es el pez en sí, sino un singular órgano en forma de “ala” o disco flexible de piel suspendido entre las aletas pélvicas.

Este componente redondo carece de soporte óseo y representa una novedad absoluta en la naturaleza. Los investigadores sugieren diversas hipótesis relacionadas con su función:

Sensorial : podría contener receptores para detectar movimientos en aguas turbias y con escasa iluminación.

Estabilización hidrodinámica : contribuye al pez a permanecer cerca del fondo en corrientes.

Atracción sexual: las hembras podrían ser atraídas por transformaciones de forma a través de contracciones musculares.

¿Cómo ayudan las especies nuevas a la conservación del ecosistema amazónico?

Astrid Acosta-Santos explicó: “La identificación de especies nuevas no solo contribuye al conocimiento científico, sino que también puede ser clave para su conservación”.

Estas especies constituyen indicadores del estado de salud de los ecosistemas amazónicos, facilitando el diseño de estrategias de protección.