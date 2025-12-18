Encuentran el oro más limpio en una provincia desconocida de Sudamérica (Fuente: archivo).

Tercera Guerra Mundial | Estos son los 7 países de América Latina que se salvarían de los misiles nucleares cuando empiece el conflicto

En un reciente descubrimiento en el ámbito de la minería, se ha detectado un yacimiento de oro que tiene el potencial de transformar la economía de Surinam. Localizado en la región del Escudo Guayanés, el área de Maria Geralda presenta un depósito que destaca no solo por su considerable volumen, sino también por su notable pureza.

Una alta pureza conlleva una reducción en el transporte de la misma masa de oro y disminuye la cantidad de roca estéril que debe ser extraída. Además, incrementa el límite de profundidad que puede ser alcanzado en una futura explotación antes de que las tasas de desmonte impacten de manera adversa en la rentabilidad.

Descubren yacimiento de oro en Surinam con alta pureza

La concentración del oro en este yacimiento ha sorprendido a los especialistas: 11,88 gramos por tonelada a lo largo de 22,5 metros. Según resalta el portal Earth, la mayoría de las minas a nivel global rara vez superan los 2 g/t.

El Escudo Guayanés, un cráter de 1700 millones de años que abarca Surinam y sus países circundantes, contiene diversos yacimientos de oro de alto nivel. Maria Geralda se localiza a aproximadamente 5 kilómetros al sureste del proyecto actual de la compañía; no obstante, esta área nunca había sido perforada hasta la primavera reciente.

Hallazgo de yacimiento de oro en Surinam podría transformar su economía y minería.

Impacto del hallazgo en Surinam: ¿qué implicaciones trae?

La minería y el petróleo, en conjunto, representan aproximadamente el 60% del PBI de Surinam y casi el 90% de los ingresos por exportaciones. En este contexto, cada descubrimiento de oro genera expectativas de mayores empleos, regalías y, si se gestiona adecuadamente, recursos para infraestructura en áreas remotas.

No obstante, los expertos advierten que la selva tropical de Surinam incrementa los costos. Asimismo, el estado sigue perfeccionando sus regulaciones para equilibrar su crecimiento económico con la biodiversidad y los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Hallazgo de yacimiento de oro en Surinam podría transformar su economía.

Top cinco minas de oro más grandes del planeta