Las manchas amarillas de sudor son uno de los problemas más comunes en la ropa blanca. Con el uso diario, remeras, camisas y otras prendas comienzan a perder su aspecto original, especialmente en la zona de las axilas, donde el sudor y algunos componentes del desodorante terminan dejando marcas difíciles de quitar.

Aunque muchos recurren a la lavandina o al limón para intentar recuperar el color de la tela, existe un método casero que cada vez recomiendan más quienes conocen del cuidado de los textiles.

La combinación de agua oxigenada, jabón blanco y vinagre ayuda a remover las manchas sin necesidad de utilizar productos agresivos que puedan deteriorar las fibras.

Cómo eliminar las manchas amarillas de sudor de la ropa blanca

Esta mezcla actúa sobre los restos de sudor y desodorante que quedan impregnados en la tela, facilitando su eliminación sin necesidad de frotar con fuerza.

Las manchas amarillas se pueden quitar gracias a esta técnica de limpieza. Shutterstock

Ingredientes

2 cucharadas de agua oxigenada.

1 cucharadita de jabón blanco rallado.

1 chorrito de vinagre blanco.

Paso a paso

Colocar la prenda sobre una superficie plana.

Mezclar el agua oxigenada, el jabón blanco rallado y el vinagre.

Aplicar la preparación directamente sobre la mancha.

Dejar actuar entre 10 y 15 minutos.

Frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas o con los dedos.

Enjuagar con agua fría.

Lavar la prenda como de costumbre.

Por qué esta mezcla funciona mejor que la lavandina o el limón

El agua oxigenada ayuda a aclarar las manchas sin dañar la tela , mientras que el jabón blanco facilita el desprendimiento de la suciedad adherida y el vinagre contribuye a eliminar los residuos del desodorante que suelen provocar el color amarillento.

Es importante respetar las cantidades necesarias para la preparación. Shutterstock

A diferencia de la lavandina, esta preparación no suele debilitar las fibras ni generar diferencias de color en la prenda. Además, evita los olores intensos que dejan algunos productos químicos y puede utilizarse con mayor tranquilidad sobre muchas telas blancas de uso cotidiano.

El error que puede arruinar la ropa blanca

Uno de los errores más frecuentes consiste en intentar eliminar las manchas frotando con demasiada fuerza apenas aparece el problema . Esto puede desgastar la tela y hacer que la suciedad penetre aún más en las fibras.

Especialistas en el cuidado de textiles coinciden en que lo más importante es dejar actuar la mezcla durante varios minutos antes de comenzar a limpiar. De esta manera, la mancha se ablanda y resulta mucho más fácil eliminarla sin castigar la prenda.

Con este sencillo truco casero, es posible recuperar el color original de la ropa blanca, prolongar su vida útil y evitar que las manchas de sudor vuelvan a convertirse en un problema.