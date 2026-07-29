El colibrí es una de las aves más bellas. Foto ChatGPT.

Con su diminuto tamaño, sus colores brillantes y su inconfundible vuelo, el colibrí es una de las aves más admiradas que pueden aparecer en jardines y espacios verdes. En distintas culturas, suele asociarse con la buena fortuna, la esperanza y la transformación. Sin embargo, además de su belleza, este pequeño pájaro posee un comportamiento nocturno que llama la atención de los especialistas.

A diferencia de la intensa actividad que mantiene durante el día, cuando llega la noche, el colibrí reduce al mínimo sus funciones vitales para ahorrar energía. Se trata de una estrategia indispensable para sobrevivir, ya que su metabolismo es uno de los más rápidos del reino animal.

¿Dónde duermen los colibríes?

Al anochecer, los colibríes buscan lugares protegidos donde pasar la noche. Generalmente, eligen ramas ocultas entre las hojas de los árboles, lejos de posibles depredadores, mientras que las hembras que están criando permanecen en sus nidos junto a sus pichones.

Una vez instalados, permanecen completamente inmóviles y disminuyen notablemente su actividad, una conducta muy distinta a la velocidad con la que vuelan durante el día.

El torpor: el mecanismo que les permite sobrevivir

Para atravesar las horas sin alimentarse, los colibríes ingresan en un estado fisiológico conocido como torpor, un proceso similar a una hibernación de corta duración.

Durante este período, el organismo reduce considerablemente el gasto energético:

La frecuencia cardíaca desciende de forma marcada.

La respiración se vuelve mucho más lenta.

La temperatura corporal disminuye.

La respuesta a estímulos externos es mínima.

El torpor, el mecanismo que les permite sobrevivir a los colibríes. Foto Freepik. Freepik

Gracias a este mecanismo pueden conservar sus reservas de energía durante toda la noche, algo fundamental para un ave que consume enormes cantidades de calorías durante el día debido a su acelerado metabolismo.

¿El torpor es igual que la hibernación?

Aunque suele compararse con la hibernación, el torpor no dura semanas ni meses, como ocurre en algunos mamíferos.

Se trata de un estado temporal que les permite soportar las bajas temperaturas nocturnas sin comprometer el funcionamiento de sus órganos. Según especialistas en observación de aves, los colibríes pueden resistir temperaturas cercanas a 3,3 °C gracias a esta adaptación.

Los hábitos nocturnos del colibrí. Fuente: Pexels

Cómo despiertan los colibríes cada mañana

Al salir el sol, los colibríes no recuperan inmediatamente su actividad habitual. Su organismo necesita un tiempo para volver a funcionar a pleno.

El proceso puede demorar entre 20 minutos y una hora, período durante el cual la temperatura corporal aumenta progresivamente y el metabolismo recupera su ritmo normal. Solo entonces están listos para reanudar la búsqueda de néctar e insectos, fundamentales para satisfacer sus enormes necesidades energéticas.

Una adaptación clave para su supervivencia

El comportamiento nocturno de los colibríes demuestra el extraordinario nivel de adaptación de estas aves. Mientras durante el día destacan por su velocidad y su constante movimiento, por la noche recurren a un sofisticado mecanismo biológico que les permite ahorrar energía y afrontar las horas de descanso sin alimentarse.

Esta capacidad convierte al colibrí en una de las especies más sorprendentes de la naturaleza, no solo por su colorido plumaje o su veloz vuelo, sino también por la eficiencia con la que su organismo se adapta a las exigencias de su particular estilo de vida.