La NASA negó la existencia de documentos secretos y explicó que la masa del planeta impide cualquier “apagón” gravitatorio. (Fuente: Representación creada con IA)

Una teoría viral en redes sociales afirmó que la Tierra perdería su gravedad durante siete segundos el 12 de agosto de 2026, generando pánico y especulaciones sobre un supuesto evento catastrófico. La difusión de esta narrativa asociada a un supuesto documento filtrado de la NASA llevó a miles de personas a preguntarse si algo así podría ocurrir, aunque la realidad científica es completamente distinta.

Tanto científicos como la propia NASA han rechazado de forma categórica estas afirmaciones, explicando que carecen de evidencia y contradicen las leyes fundamentales de la física.

Además, la fecha señalada coincide con un eclipse solar total real, lo que probablemente contribuyó a la confusión y a la rápida difusión de la desinformación. Un eclipse es un fenómeno astronómico bien conocido y no influye en la fuerza gravitacional de la Tierra.

¿La Tierra perdera gravedad por 7 segundos en agosto?

La versión más popular de esta teoría aseguraba que el 12 de agosto de 2026, a una hora específica, la gravedad de la Tierra desaparecería durante siete segundos, provocando que personas y objetos flotaran antes de caer de nuevo con consecuencias letales.

Algunas publicaciones incluso mencionaban un supuesto documento filtrado llamado “Project Anchor”, atribuido a la NASA y con un presupuesto multimillonario para prepararse ante el evento.

La NASA negó la existencia de documentos secretos y explicó que la masa del planeta impide cualquier “apagón” gravitatorio.

Los mensajes afirmaban que este fenómeno sería causado por la intersección de ondas gravitacionales generadas por la colisión de agujeros negros, o por otros eventos cósmicos extremos. Todo ello se combinó con descripciones sensacionalistas de muertes masivas, destrucción de infraestructuras y crisis globales, aunque no existe evidencia alguna que respalde estas afirmaciones.

La respuesta de la NASA y por qué la Tierra no puede perder gravedad

La NASA y expertos científicos rechazaron de forma enfática estas teorías. En respuestas a verificadores como Snopes y medios especializados, la agencia espacial aclaró que la gravedad de la Tierra está determinada por su masa, que incluye el núcleo, el manto, la corteza, los océanos y la atmósfera, y que no puede desaparecer temporalmente sin que el planeta dejara de existir tal como se conoce.

La agencia también destacó que no existe ningún documento oficial denominado Project Anchor ni ninguna preparación secreta para un evento de este tipo. Además, enfatizó que eventos astronómicos regulares, como el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, no tienen efecto sobre la gravedad terrestre.

Explicación científica detrás de la gravedad

La gravedad es una fuerza fundamental que surge de la masa de los objetos, según la teoría general de la relatividad y la física clásica. La única manera de que la Tierra perdiera su gravedad sería que su masa global desapareciera o cambiara de forma drástica, algo que es imposible bajo las leyes físicas conocidas.

Expertos en física y astronomía han señalado que ningún fenómeno observable, como ondas gravitacionales de agujeros negros o eclipses solares, tiene la capacidad de “apagar” la gravedad. Las ondas gravitacionales, por ejemplo, se detectan con equipos extremadamente sensibles y producen variaciones minúsculas en el espacio-tiempo, pero no afectan la gravedad de forma perceptible para los seres humanos.

En resumen, la teoría de que la Tierra perderá su gravedad por siete segundos en agosto de 2026 fue un rumor viral sin base científica, ampliamente difundido en redes sociales pero totalmente desmentido por la NASA y la comunidad científica.