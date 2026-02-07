El Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) cuenta con una basta cantidad de beneficios para los afiliados a PAMI; sin embargo, en muchos no acceden a ellos por falta de información. En este caso, se detallará cómo acceder a los colchones antiescaras y pañales de manera gratuita, los cuales pueden mejorar su calidad de vida con un simple trámite online o presencial. El programa está destinado para el alivio económico de los afiliados que tengan necesidades vinculadas al cuidado diario y a la higiene, y a los que presentan dificultades de movilidad. En el caso de un colchón antiescaras favorece la circulación sanguínea y previene úlceras en personas que pasan largos tiempos con movilidad reducida o en cama. Estos productos pueden distribuir el peso de la persona de manera uniforme y se reduce la presión en áreas vulnerables del cuerpo. Por otra parte, los adultos mayores que presentan mayor o menor grado de incontinencia, dependencia o limitación física contarán con esta herramienta que mejora la comodidad e higiene en su vida diaria. Para gestionar el beneficio de los colchones antiescaras se deberá: Además, podrá completar el trámite de manera digital para agilizar los tiempos. El afiliado puede acceder a una entrega mensual de pañales y apósitos con entrega en el domicilio. Para acceder al beneficio deberá: La provisión mensual puede llegar a ser de 30, 60 o 90 unidades, según la receta del profesional. Si se supera ese número, la solicitud quedará a evaluación del Nivel Central de PAMI. Una vez aprobada la solicitud, la entrega de pañales se realizará dentro de los 30 días posteriores y puede ser recibido por cualquier mayor en el domicilio declarado. En cualquier caso, el INSSJP cuenta con sus canales oficiales para acceder a la información actualizada sobre turnos, requisitos y procedimientos para acceder a estos beneficios o cualquiera que brinde PAMI. Cabe destacar que estos beneficios alivian el gasto mensual de sus afiliados, mejoran la calidad de vida y garantiza insumos fundamentales para la salud.