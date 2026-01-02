En esta noticia
Recientemente PAMI difundió el nuevo listado actualizado con todos los medicamentos a los que los afiliados podrán acceder de manera totalmente gratuita desde enero de 2026.
Asimismo, el beneficio se extiende para todos los jubilados y pensionados que se encuentren adheridos al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).
Todos los remedios de PAMI con cobertura al 100%
Para el primer mes del año 2026, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) dispuso que los medicamentos y fármacos gratuitos para los afiliados serán para los siguientes tipo des de tratamientos y patologías:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
¿Qué otros medicamentos cubre PAMI parcialmente?
Además de los remedios gratuitos, PAMI ofrece coberturas del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas. Asimismo, el organismo también cubre el 40% de medicamentos para uso eventual.
Paso a paso: cómo retirar los medicamentos de PAMI
Al momento de retirar los medicamentos que otorga PAMI con la cobertura completa del 100%, se deberán seguir una serie de pasos. Además, es fundamental y obligatorio contar con la receta emitida por un médico para acceder a los fármacos.
- Pedirle al médico de cabecera que envíe la receta electrónica para medicamentos ambulatorios o del Programa PAMI.
- Acercarse a una farmacia habilitada con DNI y credencial PAMI para realizar el retiro.
- Autorizar a un familiar o persona de confianza para retirar los medicamentos en caso de no poder hacerlo personalmente, presentando la documentación correspondiente.
Credencial PAMI: cuáles son las habilitadas en 2026
Del mismo modo que se actualizaron los remedios gratuitos, PAMI informó cuáles son aquellas credenciales válidas para poder realizar las gestiones que dependen del organismo, ya sea para el retiro de medicamentos como así también para diferentes tipos de asistencia médica.
En tanto, las credenciales vigentes actualmente son:
- Credencial PAMI digital: se descarga a través de la app Mi PAMI y no es necesario tenerla impresa.
- Credencial PAMI provisoria con QR: se descarga a través de la web de PAMI. Es importante completar los datos del afiliado al momento de bajarla.
- Credencial PAMI provisoria ticket: se genera e imprime en las terminales de autogestión disponibles en Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).
- Credencial PAMI plástica: aunque ya no se distribuye, sigue siendo válida para todas las gestiones del organismo.