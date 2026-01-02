PAMI actualizó el listado de medicamentos gratuitos para enero de 2026: cuáles son y cómo pedirlos Fuente: Archivo

Recientemente PAMI difundió el nuevo listado actualizado con todos los medicamentos a los que los afiliados podrán acceder de manera totalmente gratuita desde enero de 2026.

Asimismo, el beneficio se extiende para todos los jubilados y pensionados que se encuentren adheridos al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).

Todos los remedios de PAMI con cobertura al 100%

Para el primer mes del año 2026, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) dispuso que los medicamentos y fármacos gratuitos para los afiliados serán para los siguientes tipo des de tratamientos y patologías:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

PAMI actualizó el listado de medicamentos gratuitos para enero de 2026: cuáles son y cómo pedirlos Fuente: Archivo

¿Qué otros medicamentos cubre PAMI parcialmente?

Además de los remedios gratuitos, PAMI ofrece coberturas del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas. Asimismo, el organismo también cubre el 40% de medicamentos para uso eventual.

Paso a paso: cómo retirar los medicamentos de PAMI

Al momento de retirar los medicamentos que otorga PAMI con la cobertura completa del 100%, se deberán seguir una serie de pasos. Además, es fundamental y obligatorio contar con la receta emitida por un médico para acceder a los fármacos.

Pedirle al médico de cabecera que envíe la receta electrónica para medicamentos ambulatorios o del Programa PAMI.

Acercarse a una farmacia habilitada con DNI y credencial PAMI para realizar el retiro.

Autorizar a un familiar o persona de confianza para retirar los medicamentos en caso de no poder hacerlo personalmente, presentando la documentación correspondiente.

PAMI actualizó el listado de medicamentos gratuitos para enero de 2026: cuáles son y cómo pedirlos Fuente: Archivo

Credencial PAMI: cuáles son las habilitadas en 2026

Del mismo modo que se actualizaron los remedios gratuitos, PAMI informó cuáles son aquellas credenciales válidas para poder realizar las gestiones que dependen del organismo, ya sea para el retiro de medicamentos como así también para diferentes tipos de asistencia médica.

En tanto, las credenciales vigentes actualmente son: