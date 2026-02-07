PAMI, la obra social destinada a los jubilados, atraviesa una fuerte crisis a comienzos de este año, y podría tener consecuencias fuertes en la Patagonia si es que el organismo no regulariza los pagos atrasados y actualiza aranceles en sanatorios, clínicas y hospitales privados. El Programa de Atención Médica Integral recibió reclamos de varios sanatorios, hospitales privados y clínicas de la Patagonia por falta de pago por prestaciones y falta de actualización en aranceles. Se trata de una situación crítica en la que estos centros médicos no pueden afrontar el pago de los salarios, ya que el ingreso de esta obra social, en muchos casos, representa en promedio 40% del total. En algunos casos el atraso del pago es de un mes y en otros es más de un mes. En la nota firmada por las autoridades de distintos recintos médicos aseguraron que “cualquier demora en los pagos genera desequilibrios de muy difícil resolución”. Además de la deuda existente, las autoridades exigen la reactivación de una “mesa técnica” para actualizar aranceles y una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sostenibilidad. Es por este motivo que la situación se tornó tensa en los últimos días, ya que los afiliados podrían llegar a quedar sin atención a partir del 10 de febrero de este año si es que no se regulariza la situación en el sur del país. A partir del 10 de febrero se cortarían los servicios de manera progresiva. En una parte del comunicado, las autoridades remarcaron: “Estas acciones no son medidas de fuerza gremial ni responden a una voluntad deliberada, sino que son la consecuencia inevitable de la imposibilidad de sostener los costos operativos únicamente con el esfuerzo de las empresas”. Esta decisión afectaría a todos los jubilados y pensionados de la región que utilizan las prestaciones de estos hospitales privados, clínicas y sanatorios.