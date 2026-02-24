El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) emitió un comunicado en el que advirtió a sus afiliados no caer en los pagos indebidos, es decir, en los copagos exigidos por profesionales para brindar sus servicios médicos. Tal como recordaron desde PAMI en una publicación oficial en sus redes sociales, las prestaciones de la obra social para jubilados y pensionados es sin costo. El comunicado busca defender los derechos de los jubilados y pensionados ante la práctica ilegal de algunos profesionales que piden un adicional al dar sus servicios. Ante estas situaciones, el PAMI aseguró que los afiliados deben comunicarse con los canales oficiales o llamar al 138 PAMI Escucha y Responde. Además, tienen el sitio web oficial para gestionar de manera online: www.pami.org.ar. En la misma, tendrá la opción de “Reclamos” y “Evitar estafas”. Es importante saber que los cobros indebidos a afiliados son prácticas ilegales y que se aplicarán sanciones a quienes incumplan las normas. En este sentido, las denuncias son evaluadas por las áreas correspondientes y en el caso de comprobarse, el profesional será sancionado. La obra social remarcó que todos sus servicios son gratuitos para los afiliados en busca de proteger los derechos de jubilados y pensionados. Cabe destacar que ante esta anomalía o cualquier otra irregularidad que experimente en la utilización de la obra, el afiliado puede acceder a los canales de comunicación para realizar la correspondiente denuncia.