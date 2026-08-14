Gratis y con cupos limitados | Cómo es el safari nocturno en el Palacio Libertad: días, horarios y entradas.

El Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, tiene una de las propuestas gratuitas más buscadas del momento : sus recorridos nocturnos por el noveno piso, con acceso a los miradores y a La Cúpula. Una manera distinta de conocer el edificio, con la Ciudad de Buenos Aires iluminada de fondo.

La actividad es gratuita, pero tiene cupos limitados, por lo que conviene organizar bien el horario de llegada si se quiere participar.

En qué consiste el recorrido nocturno del Palacio Libertad

La visita se desarrolla en el noveno piso del edificio, uno de los puntos más altos del antiguo Palacio de Correos y Telecomunicaciones . Desde los miradores se puede contemplar la Ciudad desde una perspectiva poco habitual, con las luces del centro porteño como protagonistas.

Gratis y con cupos limitados | Cómo es el safari nocturno en el Palacio Libertad: días, horarios y entradas. (Imagen ilustrativa) Gemini.

El recorrido culmina en La Cúpula, un espacio restaurado con amplios ventanales desde donde se ve el río, el cielo y buena parte del paisaje urbano. Es uno de los rincones más fotografiados del centro cultural.

Entre los puntos a tener en cuenta antes de sumarse a la experiencia:

El acceso a los miradores queda sujeto a las condiciones climáticas , por seguridad de los visitantes.

No requiere inscripción previa online: las entradas se retiran el mismo día , presencialmente.

Es una actividad pensada para adultos y familias, sin restricción de edad específica.

Días, horarios y cómo conseguir la entrada

Los recorridos nocturnos se realizan de miércoles a domingos, a las 19 horas. Las entradas, hasta dos por persona, se entregan en la boletería del hall central desde una hora antes del inicio de la visita y hasta agotar el cupo disponible.

Algunos datos prácticos para no quedarse afuera:

Dirección : Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Punto de encuentro : planta baja, hall central del edificio.

Recomendación : llegar con margen, ya que el cupo suele agotarse rápido, sobre todo los fines de semana.

Consultas: se pueden realizar por los canales oficiales de contacto del Palacio Libertad.

Además de los recorridos nocturnos, el centro cultural ofrece otras propuestas gratuitas durante el día, como visitas guiadas generales, recorridos con interpretación en Lengua de Señas Argentina y visitas temáticas por distintos puntos del edificio, todas con el mismo sistema de retiro de entradas en boletería.

El edificio que alberga el Palacio Libertad fue inaugurado en 1928 como Palacio de Correos y Telecomunicaciones y hoy es considerado el centro cultural más grande de Latinoamérica. Su fachada y sus salones históricos, sumados a la vista panorámica del noveno piso, explican buena parte del atractivo de la visita nocturna.

Para quienes buscan variar la experiencia, también existe el safari fotográfico, otra visita temática y gratuita que recorre diez puntos estratégicos del edificio en busca de los mejores ángulos para sacarse una foto. A diferencia de los recorridos nocturnos, esta propuesta se realiza los viernes y domingos a las 15 horas, en horario diurno.

Con entrada libre y sin necesidad de reserva online, los recorridos nocturnos del Palacio Libertad se convirtieron en uno de los planes gratuitos más elegidos para ver la Ciudad desde las alturas.