La posición de cajero es uno de los puestos más demandados por los jóvenes que deseen empezar su camino laboral. Se trata de un puesto que no necesariamente requiere experiencia previa en supermercados y tiene posibilidades de escalar hasta ser jefe de área.

En un contexto económico en donde muchas personas salen a la calle en búsqueda de empleo, la pregunta que suele aparecer es cuánto ganan los cajeros de las grandes cadenas .

Cuánto gana un cajero según la escala salarial de FAECYS

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) es el sindicato que nuclea a los empleados de comercio y que se sienta a discutir los salarios del sector. Si bien depende del convenio del que cada trabajador se encuentre, sirve como una escala base a la hora de verificar el sueldo del lugar donde se manda el CV.

La última discusión paritaria con las cámaras empresariales y su posterior homologación de la Secretaría de Trabajo dejó cerrado un incremento total de 5,7% para los meses de julio - septiembre. Será repartido en tres tramos de 1,9%, además del pago de un bono extraordinario de $ 50.000 a ser pagado en dos cuotas que alcanza a todos los trabajadores.

De esta manera, los cajeros de supermercado categoría A nucleados en FAECYS cobrarán los siguientes montos en los próximos tres meses (contempla salario, aumento no remunerativo y asignación extraordinaria):

Agosto: $ 1.322.132

Septiembre: $ 1.320.875

Cómo aplicar a un trabajo en un supermercado

Los supermercados suelen mantener búsquedas laborales abiertas mediante sus canales digitales.

Además, suelen mantenerse activos en páginas como LinkedIn. Con tan solo buscar palabras clave como “Trabajar en Carrefour”, aparecerán opciones para cientos de puestos, desde cajeros hasta supervisores y jefes.