En la antesala de Navidad, la Provincia de Buenos Aires suma un menú amplio de actividades turísticas que combina fiestas populares, propuestas culturales y eventos deportivos, con opciones gratuitas en varios municipios. Entre el jueves 18 y el jueves 25 de diciembre, habrá desde celebraciones ligadas a la gastronomía local y ferias al aire libre, hasta espectáculos y competencias para quienes buscan sumar movimiento al fin de semana.

En ese marco, Arrecifes realizará la 16° Fiesta del Automovilismo, el Partido de La Costa celebrará la 41° Fiesta Nacional del Sol y la Familia, Tordillo conmemorará el 186° aniversario de General Conesa y Saavedra hará la 5° Fiesta del Cordero Serrano, que este año tendrá su primera edición provincial. También habrá apertura de temporada en Puan y una edición navideña de la Suárez Peatonal en Coronel Suárez.

Uno por uno, los planes para este fin de semana

Fiestas populares: autos, tradición y cocina regional

Arrecifes concentrará la actividad entre el viernes 19 y el domingo 21, con entrada gratuita y un cronograma que mezcla caravana de autos, exhibiciones vinculadas al automovilismo (TC, rally, zonales), karting, feria y shows musicales de cierre.

En San Bernardo (Partido de La Costa), la Fiesta Nacional del Sol y la Familia tendrá tres jornadas con actos, desfile, coronación y espectáculos. El viernes 19 por la noche se prevé la apertura con presentaciones artísticas; el sábado 20 se realizará el desfile cívico-institucional y el cierre musical, y el domingo 21 habrá misa, bendición de las aguas, transmisión y gala final con sorteos.

Tordillo (General Conesa) celebrará su aniversario con feria, patio gastronómico y baile popular el viernes 19 por la noche, y un sábado 20 con acto protocolar, desfile institucional y tradicionalista, además de una grilla de ballets, carrera aniversario y shows musicales nocturnos.

Saavedra, por su parte, pondrá el foco en la identidad gastronómica con la Fiesta del Cordero Serrano: el domingo 21, desde la mañana, el “cordero serrano” será el plato central de una jornada con degustaciones, espectáculos, desfile de instituciones y feria de artesanías, con entrada gratuita.

Agenda cultural: conciertos, catedral y festivales

En La Plata sigue en marcha “Camino a Belén – Navidad en la Catedral 2025”, un recorrido temático que se desarrolla en el Deambulatorio de la Catedral y ofrece actividades gratuitas hasta el 2 de febrero. En ese marco, el viernes 19 está prevista una misa criolla con coro, como parte de la programación especial de fin de año.

Berazategui presentará un Concierto Sinfónico Coral el viernes 19 por la noche, con la Orquesta Escuela y el Coro de Adultos municipales, con entrada gratuita.

En Luján, el sábado 20 habrá un Concierto de Navidad en la Basílica, con interpretaciones vinculadas a la tradición musical navideña, a cargo de coros municipales. La actividad será gratuita y forma parte del cierre de un ciclo de conciertos.

Puan abrirá la temporada con una propuesta de verano en dos jornadas, sábado 20 y domingo 21 desde las 18, con participación de murgas locales, comparsa y una presentación especial anunciada por el municipio.

Bahía Blanca sumará un perfil internacional con el Festival de Cultura China el domingo 21 por la tarde en el Parque de Mayo: se esperan danzas tradicionales, muestras, exhibiciones y gastronomía, con entrada gratuita.

Coronel Suárez, además, realizará la “Suárez Peatonal – Edición Navidad” el domingo 21 desde las 18 sobre calle Mitre, con espacios para toda la familia, juegos, presencia de Papá Noel y shows en distintos escenarios.

En Veinticinco de Mayo, el domingo 21 se llevará a cabo “Lazos Navideños 2025” en la Casa de la Cultura, con villancicos, personajes navideños y actividades recreativas, también con entrada gratuita.

Deportes: carreras y travesías acuáticas

Coronel Suárez tendrá su 5° Carrera Nocturna el viernes 19, con circuitos de 5 y 10 kilómetros y modalidad arancelada.

Chascomús organizará su Circuito de Aguas Abiertas el sábado 20, con largadas diferenciadas y entrega de copas homenaje en categorías masculina y femenina.

Necochea sumará una travesía acuática (“Los Destructores”) el domingo 21, con dos distancias (10 km y 5 km) y cronograma de acreditación, charla técnica y premiación. La actividad es arancelada.

Villa Gesell cerrará el abanico deportivo con la “Maratón Cross Adventure” el domingo 21 por la mañana, con circuitos de 5 y 10 kilómetros e inscripción arancelada.

Como suele ocurrir con este tipo de agendas, las actividades están sujetas a cambios por parte de los organizadores y los municipios.