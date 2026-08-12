Con la llegada de los días fríos y lluviosos, muchas familias se enfrentan al clásico dilema de cómo entretener a los más chicos sin salir de casa. Encontrar planes que diviertan a todos puede convertirse en un verdadero desafío durante el invierno.

Por suerte, espacios de entretenimiento como ZONA ofrecen una alternativa ideal para disfrutar en familia. Allí, grandes y chicos pueden compartir momentos divertidos, vivir experiencias únicas y crear recuerdos inolvidables sin preocuparse por el clima.

Actividades familiares para combatir el frío en Buenos Aires

Un lugar pensado para disfrutar tanto en familia como con amigos, donde se combina gastronomía y diversión en un solo ambiente. En sus sucursales, los visitantes pueden optar por actividades como videojuegos de última generación, bowling y diversas atracciones que aseguran la diversión de grandes y chicos. La idea central es proporcionar un refugio cálido donde todos puedan pasar un rato agradable, especialmente en días donde el clima no acompaña.

La oferta de ZONA incluye un área dedicada a los peloteros, diseñada para que los más pequeños se diviertan en un entorno seguro bajo la supervisión del personal especializado. Este espacio es ideal para que los niños puedan jugar, socializar y gastar energía mientras los padres disfrutan de un café o una deliciosa comida en el área gourmet del lugar.

Foto: COTO.

Opciones de gastronomía y entretenimiento en un solo lugar

Los adultos también pueden disfrutar de la propuesta gastronómica de ZONA, que abarca desde desayunos y meriendas hasta platos principales como ribs y deliciosas pizzas XL estilo New York. Esta variedad asegura que cada miembro de la familia encuentre su comida favorita, convirtiendo la visita en una experiencia culinaria completa.

Además, el sector de bowling ofrece una alternativa única para quienes buscan competencia y diversión en grupo. Las pistas están automatizadas y son adecuadas para jugadores de todas las edades, lo que permite disfrutar de una partida sin complicaciones. Aquellos interesados en más acción pueden probar los videojuegos y otros juegos de parque que también forman parte de la oferta de ZONA.

Foto: COTO. Zona Coto

Para hacer la experiencia aún más atractiva, existen promociones, como la que ofrece un bonus de hasta $100.000 al cargar saldo en el sistema de juegos. Esto no solo amplifica la diversión, ya que permite disfrutar de más juegos y actividades, sino que también incluye la posibilidad de llevarse un juguete a elección, lo cual promete añadir un aliciente extra para los más pequeños.

Con distintas sucursales ubicadas en Buenos Aires, como Caballito y Temperley entre otras, ZONA facilita el acceso a una opción de entretenimiento y gastronomía que puede adaptarse a las necesidades de distintas familias en días de mal clima.

Así, en esos fríos fines de semana que parecen interminables, ZONA se convierte en una alternativa ideal donde la diversión y la comida de calidad se encuentran a pocos pasos, ofreciendo a las familias el plan perfecto para disfrutar juntos sin importar el clima.