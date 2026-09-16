Ganaron los vecinos y salvaron a una histórica plaza de Buenos Aires.

Después de casi cinco meses de reclamos, movilizaciones y una campaña que reunió miles de firmas, los vecinos de Palermo consiguieron su objetivo: la Plaza Inmigrantes de Armenia quedó definitivamente afuera del proyecto de estacionamientos subterráneos impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La confirmación llegó luego de que se adjudicara la licitación para construir cocheras en cuatro predios porteños. La plaza de Palermo, que inicialmente formaba parte del plan, ya no será intervenida.

Qué pasó con la Plaza Inmigrantes de Armenia

Desde abril, vecinos y vecinas de Palermo se organizaron bajo la consigna “Salvemos Plaza Armenia” para evitar que el espacio verde fuera incluido en el proyecto.

El reclamo consiguió más de 7.700 firmas verificadas a través de una petición y también incluyó abrazos simbólicos a la plaza y presentaciones ante la Justicia mediante un amparo ambiental.

Los vecinos advertían que la construcción del estacionamiento hubiera obligado a cerrar la plaza durante aproximadamente dos años, además de implicar la remoción de buena parte de sus árboles añosos.

El espacio también tiene importancia para la vida cotidiana del barrio, ya que funciona como punto de encuentro y sede de la Feria de Palermo Viejo.

Qué pasó con la Plaza Inmigrantes de Armenia. Ciudad de Buenos Aires.

Cuáles son los lugares donde sí harán estacionamientos

La adjudicación de la licitación confirmó que el proyecto continuará en cuatro predios de la Ciudad, que en conjunto abarcan cerca de 9 hectáreas y contemplan alrededor de 1.500 espacios de estacionamiento.

Los lugares seleccionados son:

Una zona del Parque de la Innovación , en Núñez.

Plaza Noruega , en Belgrano.

Parque España , en Barracas.

Un predio de la calle Lavardén, en Parque Patricios.

La concesión tendrá una duración de 20 años y quedó en manos de la empresa Estacionamientos Disuasorios Consorcio de Cooperación.

El canon mensual inicial establecido para la concesión ronda los $835 millones.

El Gobierno porteño dejó afuera a Plaza Armenia. Palermo Mio.

El Gobierno porteño dejó afuera a Plaza Armenia

La exclusión de la plaza quedó confirmada con la adjudicación definitiva de los cuatro espacios que continuarán dentro del proyecto.

De esta manera, Plaza Inmigrantes de Armenia no será utilizada para construir el estacionamiento subterráneo que había generado el rechazo de los vecinos.

El expediente tuvo además una modificación posterior debido a un error administrativo. Días después de la adjudicación, el Gobierno porteño publicó una nueva resolución para corregir el nombre de la empresa que había sido consignado de manera incorrecta.

El reclamo también llegó a la Legislatura

El conflicto por los estacionamientos subterráneos también llegó a la Legislatura porteña. La diputada Claudia Neira presentó un pedido de informes para cuestionar distintos aspectos del proyecto y el criterio utilizado para seleccionar los predios.

Entre los puntos señalados, el pedido plantea interrogantes sobre algunas de las ubicaciones finalmente elegidas, ya que el Parque de la Innovación y el terreno de Lavardén no figuraban entre las localizaciones previstas originalmente por la Ley 3.058, sancionada en 2009.

Así, después de meses de movilizaciones, firmas y reclamos judiciales, los vecinos de Palermo consiguieron que una de las plazas más reconocidas del barrio quedara fuera del plan de estacionamientos subterráneos de la Ciudad.