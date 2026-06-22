Tras años parada, el Gobierno reconstruye la plaza más peligrosa del municipio.

La remodelación también contempla acciones sociales y la reorganización del espacio público en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

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Después de décadas sin una intervención integral, el Parque Berrío, uno de los lugares más representativos de Medellín, avanza en un proceso de renovación que ya completa el 37% de ejecución. La obra, impulsada por la Alcaldía de Medellín, busca recuperar un espacio que durante años estuvo asociado al deterioro urbano, problemas de seguridad y una creciente percepción de riesgo entre quienes transitan diariamente por el sector.

Los trabajos comenzaron el 23 de febrero de 2026 y forman parte de una estrategia más amplia para revitalizar el centro de la capital antioqueña. El proyecto contempla la modernización de la infraestructura, la recuperación de zonas verdes y la implementación de nuevas medidas para fortalecer la seguridad en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

¿Cómo avanza la remodelación del Parque Berrío en Medellín?

De acuerdo con el reporte oficial, las obras ya superan la tercera parte de ejecución. Durante los primeros meses se realizaron labores de demolición parcial de andenes y plazoletas, además del retiro de estructuras deterioradas que habían perdido funcionalidad con el paso del tiempo.

También se adelantan trabajos de excavación para la instalación de nuevas redes hidrosanitarias, una intervención considerada clave para garantizar la sostenibilidad del proyecto y evitar futuros problemas de infraestructura.

La transformación está siendo ejecutada mediante un contrato liderado por la Fundación Ferrocarril de Antioquia, entidad especializada en la conservación y recuperación del patrimonio urbano y cultural.

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¿Qué cambios tendrá el nuevo Parque Berrío?

La renovación contempla una intervención profunda que modificará tanto la imagen como la funcionalidad del parque.

Entre las principales mejoras se destacan:

Instalación de nuevos pisos con materiales más resistentes y seguros para peatones.

Recuperación y ampliación de áreas verdes .

Protección y conservación de árboles patrimoniales.

Modernización completa del sistema de alumbrado público.

Adecuaciones para facilitar la movilidad peatonal.

Reorganización del espacio comercial formal.

Uno de los puntos más importantes será la renovación de la iluminación, una medida con la que las autoridades buscan mejorar la visibilidad durante las noches y contribuir a reducir la sensación de inseguridad en el sector.

¿Por qué el Parque Berrío era considerado una de las zonas más inseguras del centro?

El Parque Berrío es uno de los puntos de mayor circulación de personas en Medellín. Cada día recibe a cientos de miles de ciudadanos entre trabajadores, comerciantes, estudiantes, turistas y usuarios del sistema de transporte.

Sin embargo, durante años el deterioro físico de la zona, la ocupación desordenada del espacio público y diversos problemas de convivencia afectaron la percepción de seguridad entre los visitantes.

Precisamente por eso, la administración municipal considera que la renovación urbana debe ir acompañada de estrategias sociales, de inclusión y de recuperación del entorno para lograr cambios sostenibles en el tiempo.

¿Qué pasará con los vendedores informales durante las obras?

La intervención también incluye un componente social dirigido a los vendedores informales que tradicionalmente desarrollan sus actividades en el parque.

Más de un centenar de vendedores, loteros y tinteros participan actualmente en procesos de caracterización y acompañamiento institucional. Mientras avanzan las obras, fueron reubicados temporalmente en otros puntos del centro de Medellín.

Según la administración distrital, la medida fue concertada mediante mesas de diálogo y procesos de socialización para minimizar el impacto económico sobre quienes dependen de estas actividades.

¿Qué otras zonas del centro de Medellín serán intervenidas?

La renovación del Parque Berrío hace parte de un plan más ambicioso para recuperar espacios estratégicos del centro de Medellín.

Dentro de las intervenciones proyectadas también aparecen sectores como la Plaza Botero, corredores viales cercanos, la avenida Palacé y los alrededores de la estación Parque Berrío del Metro.

El objetivo es consolidar un centro más ordenado, seguro y atractivo para residentes, comerciantes y visitantes, fortaleciendo al mismo tiempo el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Si se cumplen los cronogramas establecidos, las obras del Parque Berrío finalizarían en aproximadamente seis meses, marcando un antes y un después para uno de los lugares más emblemáticos y concurridos de Medellín.