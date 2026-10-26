Las personas que necesiten realizar trámites ante los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la Administración del Seguro Social (SSA) y otras agencias federales deberán tener en cuenta el cierre del jueves 26 de noviembre. Ese día, Estados Unidos celebrará Thanksgiving , un feriado nacional durante el cual las oficinas suspenden su atención presencial habitual .

Por qué cierran el CMS, el Seguro Social y las agencias federales el 26 de noviembre

El cierre coincide con el Día de Acción de Gracias, una de las principales celebraciones del calendario estadounidense que generalmente se conmemora el cuarto jueves de noviembre. Este año, la fecha cae el jueves 26 y forma parte del calendario de feriados federales.

Usa.gov señala que es un “feriado legal” en el que “las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados”.

La jornada afecta las consultas presenciales en organismos como CMS, SSA, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entre otros. Cabe aclarar que el cierre no significa que todos los servicios digitales queden suspendidos. La disponibilidad de páginas web depende de cada agencia.

Qué día reabren las agencias federales

El viernes 27 de noviembre no es, por regla general, un feriado federal, por lo que se espera que las oficinas retomen sus horarios habituales ese día. Aunque cada agencia agencia puede establecer condiciones específicas de atención.

Estados Unidos celebrará Thanksgiving, un feriado nacional durante el cual las oficinas federales suspenden su atención presencial habitual. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué se celebra el Día de Acción de Gracias

El jueves 26 de noviembre se conmemora el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), una fecha dedicada a expresar gratitud y reunirse con familiares y amigos para compartir una comida tradicional. También marca el inicio de la temporada de fiestas, que finaliza en Año Nuevo.

La tradición se remonta a 1621, cuando colonos ingleses y nativos americanos compartieron una celebración por la cosecha. Actualmente, millones de personas se reúnen para comer platos típicos, mientras que al día siguiente se realizan las compras del Black Friday.