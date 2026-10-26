Mientras en la mayor parte de Estados Unidos este martes 3 de noviembre será un día laboral común, en un grupo de estados figura en el calendario como feriado oficial. La diferencia tiene un motivo concreto y conviene estar al tanto, principalmente si uno vive en uno de esos estados, para no llevarse una sorpresa acerca del funcionamiento de las oficinas públicas o las escuelas.

Este martes 3 de noviembre será feriado oficial en algunos estados

El 3 de noviembre de 2026 es el día de las elecciones (Election Day), la jornada en la que se celebran los comicios de medio término en todo el país. Varios estados declaran por ley que ese día, el primer martes después del primer lunes de noviembre, en años de elección general, es feriado oficial, pensado para facilitar la votación. No es, sin embargo, un feriado federal: por eso el descanso rige solo en los estados que así lo establecen, y no en el resto del país.

Uno por uno: qué estados tendrán feriado

Según el relevamiento de calendarios oficiales, el Election Day figura como feriado estatal este 3 de noviembre en los siguientes diez estados:

Delaware

Hawái

Illinois

Indiana

Luisiana

Míchigan

Nueva Jersey

Nueva York

Rhode Island

Virginia

El 3 de noviembre de 2026 es el día de las elecciones (Election Day), la jornada en la que se celebran los comicios de medio término en todo el país. Magnific

Cierran oficinas públicas y escuelas

En los estados de la lista, el día libre alcanza principalmente a los empleados públicos estatales, y es habitual que cierren muchas escuelas, en parte porque varios edificios escolares se usan como centros de votación.

En cambio, al no ser un feriado federal, el resto del país trabaja normalmente. Los bancos, el correo (USPS) y los mercados financieros funcionan con normalidad en todo Estados Unidos, incluso en los estados donde es feriado. Por eso, más que un día de descanso general, se trata de un feriado acotado al ámbito estatal y, sobre todo, al sector público.