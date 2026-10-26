El 11 de noviembre es día festivo en Estados Unidos.

El calendario oficial de días festivos de Estados Unidos anticipa que el próximo miércoles 11 de noviembre será feriado en todo el país, por lo que diversas actividades rutinarias se verán interrumpidas para conmemorar el Día de los Veteranos, o Veterans Day.

En este marco y como sucede con todos los feriados con alcance federal, tanto bancos como varios negocios del sector privado y oficinas gubernamentales no esenciales cesan su atención presencial al público.

El cronograma de pagos del Seguro Social también se modifica por este día festivo, lo que hará que un grupo de beneficiarios reciba su dinero antes de lo normalmente previsto.

Por qué todo el país corta semana el 11 de noviembre

Declarado como feriado legal en 1938, el Día de los Veteranos -que recién adopto su nombre en 1954- es una fecha destinada a honrar a todas las personas que prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, según lo explica USA.gov.

“Ese día se celebra con homenajes, desfiles y ceremonias solemnes. Sin embargo, la celebración más importante es la ceremonia en la Tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington, cerca de Washington, D.C.”, se indica.

Si bien este año 11 de noviembre caerá miércoles, es importante saber que, si la fecha cae sábado, el feriado se observa el viernes, y si cae domingo se conmemora el lunes.

El 11 de noviembre es feriado en Estados Unidos por el Día de los Veteranos.

Cierre de bancos el próximo 11 de noviembre

Como sucede en todos los feriados federales, los diferentes bancos del país ponen en pausa su atención presencial en todas las sucursales.

Quienes necesiten realizar trámites simples podrán contar con el funcionamiento rutinario de ATMs y aplicaciones bancarias , aunque lo aconsejable es consultar en el sitio web oficial de cada institución en caso de que existan cambios de horario que deban conocerse.

Calendario de pagos de SSA: para cuándo se adelanta el dinero y de qué beneficiarios

De acuerdo con lo estipulado en el calendario oficial de pagos de noviembre 2026, los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 que suelen cobrar el segundo miércoles del mes, recibirán su pago por adelantado el martes 10 de manera excepcional.

Este mes también se anticiparán los pagos de quienes reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), porque el primero del mes -fecha en la que suelen cobrar su dinero- caerá domingo, por lo tanto, se mueve al viernes 30 de octubre, que es el primer día hábil anterior.