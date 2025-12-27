Feriados 2026: cuándo cae Semana Santa y cuántos días libres habrá para hacer una escapada Fuente: Shutterstock

El Gobierno oficializó el calendario de feriados 2026, incluyendo 12 fines de semana largos y tres días no laborables destinados al turismo.

En este sentido, Semana Santa es una de las fechas más esperadas por todos aquellos que desean realizar un viaje de turismo para conocer alguna localidad del país o simplemente descansar y se supo en qué fecha caerá.

Cuándo será Semana Santa en 2026 y cuántos días libres habrá

Para el 2026, el calendario de feriados ubicó a Semana Santa dentro de la primera semana del mes de abril.

En tanto, el jueves Santo, que es de carácter no laborable, se unificará con el feriado correspondiente al Día del Veterano y Caídos en Malvinas, del 2 de abril.

Asimismo, el viernes Santo será el 3 de abril y es de índole inamovible, por lo que se podrá aprovechar de un fin de semana largo de cuatro días.

Todos los feriados y días no laborables del 2026

Conocer en qué fecha y día caen los feriados y días no laborables del próximo año es importante para poder organizar escapadas, planes y cualquier otro tipo de actividad en los días libres.

De tal modo, el calendario de feriados del 2026 quedó de la siguiente manera, según cada mes:

Enero:

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero:

Lunes 16 y martes 17: Carnaval.

Marzo:

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril:

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 2: Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo:

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio:

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio:

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto:

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre:

Sin feriados nacionales.

Octubre:

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre:

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre: