A pocos días de iniciarse el año nuevo, el Gobierno dio a conocer el calendario oficial de feriados en 2026. Los trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de diferentes días de descanso obligatorio, vigentes a nivel nacional.

En detalle, los mexicanos gozarán de varios días festivos, así como también de nuevas jornadas de descanso, como el posible feriado por el Mundial 2026. Las autoridades debaten dar un festivo adicional para que los ciudadanos puedan disfrutar del evento de fútbol más importante del mundo.

El Gobierno difundió el calendario de feriados oficiales en 2026 ChatGPT

Conoce los detalles del comunicado del Gobierno y prepárate para planificar un descanso espectacular. Ten en cuenta las condiciones para gozar de los feriados oficiales.

¿Cuáles son los feriados en México en 2026?

Según determina el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en México se reconocen como días de descanso obligatorio las siguientes fechas:

Jueves 1 de enero , con motivo del Año Nuevo.

Lunes 2 de febrero , en conmemoración del Día de la Constitución, cuya fecha oficial es el 5 de febrero, pero se recorre al lunes.

Lunes 16 de marzo , correspondiente al Natalicio de Benito Juárez, celebrado oficialmente el 21 de marzo y trasladado al lunes.

Viernes 1 de mayo , Día del Trabajo, que forma un fin de semana largo al coincidir con sábado y domingo.

Miércoles 16 de septiembre , por el Día de la Independencia de México.

Lunes 16 de noviembre , por el Día de la Revolución Mexicana, aunque la fecha oficial es el 20 de noviembre. En este caso, será necesario confirmar si en 2026 el descanso se mantiene el viernes 20 o se recorre al lunes 16.

Viernes 25 de diciembre, con motivo de la celebración de la Navidad.

¿Cuáles serán los nuevos feriados en 2026?

Con motivo de la Copa de la FIFA 2026, se prevé que, de manera excepcional, se incorpore un nuevo día de descanso obligatorio. La fecha propuesta es el 11 de junio de 2026, día en que se realizará el partido inaugural del Mundial, evento que México organizará de forma conjunta con Estados Unidos y Canadá.

El encuentro inaugural enfrentará el territorio mexicano contra Sudáfrica, y tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como la presidenta Claudia Sheinbaum señalaron en distintas ocasiones la posibilidad de declarar esta jornada como feriado, en el marco de la celebración de la Copa del Mundo.

¿Cómo funciona el día feriado en México?

La LFT determina que los feriados son días de descanso obligatorio, los cuales deben ser pagados por el empleador si este decide llamar a sus trabajadores. En estos casos, se otorga pago triple (salario normal más el doble por el servicio).