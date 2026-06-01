Educación decretó el cierre de todas las escuelas el lunes 8 (Fuente: edición propia).

Atención | Cierran todas las escuelas el 8 de junio: no habrá clases para ninguno de estos alumnos

El Ministerio de Educación dejó en firme el cierre de todas las escuelas este lunes 8 de junio, en el marco del feriado nacional por Corpus Christi.

La decisión implica la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en zonas urbanas como rurales, y se enmarca dentro del calendario oficial de festivos que rige para todo el territorio colombiano.

La jornada no lectiva aplica para los colegios privados que operan bajo el calendario B -cuyo ciclo inicia entre agosto y septiembre y finaliza entre junio y julio del año siguiente- y responde a la normativa que regula los días festivos nacionales, los cuales deben ser respetados por el sistema educativo, sin afectar el cumplimiento de las semanas académicas obligatorias.

¿Por qué no habrá clases el lunes 8 de junio en Colombia?

El lunes 8 de junio fue declarado feriado nacional por la celebración de Corpus Christi.

Aunque la conmemoración religiosa se realiza tradicionalmente semanas después de la Semana Santa, en Colombia su descanso se traslada al lunes más cercano gracias a la Ley Emiliani. Esta normativa busca agrupar varios festivos al inicio de la semana para fomentar el turismo, impulsar la economía regional y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos.

Por esa razón, el descanso correspondiente a Corpus Christi se disfrutará el lunes 8 de junio de 2026.

¿Qué niveles educativos suspenden clases el 8 de junio?

El cierre decretado por Educación abarca a todos los estudiantes de colegios oficiales del calendario B en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Durante esta jornada no se desarrollarán actividades académicas, evaluaciones ni clases virtuales, ya que se trata de un festivo de carácter nacional.

Las secretarías de educación territoriales deberán garantizar que esta suspensión no afecte el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por la ley.

¿Cuándo se reanudarán las clases tras el feriado?

Las clases en los colegios oficiales se reanudarán el martes 9 de junio o en la fecha que cada secretaría de educación haya establecido como inicio formal del año escolar. El lunes 8 no será recuperado como día lectivo, ya que el calendario contempla este tipo de suspensiones por festivos nacionales.

Las autoridades recomiendan a padres y estudiantes consultar directamente con cada institución para confirmar horarios y fechas específicas de inicio de clases.

¿Cuáles son los próximos festivos en 2026?

Después del lunes 8 de junio, todavía quedan varias fechas festivas que generarán interrupciones en las actividades académicas durante 2026: