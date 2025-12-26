El Gobierno confirmó el calendario de feriados de 2026

Las autoridades mexicanas dieron a conocer el calendario oficial de feriados en 2026. Se prevén al menos tres fines de semana largos, por lo que se espera que haya varios días de descanso obligatorio para estudiantes y trabajadores.

En detalle, el cronograma del año próximo determina que hay al menos tres descansos extralargos, programados para febrero, marzo y noviembre. Esto le permitirá a los ciudadanos planificar con tiempo las escapadas.

A continuación, conoce el listado completo de los días de descanso obligatorio en 2026.

¿Qué festivos hay en 2026?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas que trabajan en los sectores público y privado tienen derecho a siete días de descanso obligatorio al año. Para 2026, estos días quedarán establecidos de la siguiente forma:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 2 de febrero: Conmemoración del Día de la Constitución (se recorre del 5 de febrero)

Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (adelantado del 21 de marzo)

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre: Aniversario de la Independencia de México

Lunes 16 de noviembre: Revolución Mexicana (en lugar del 20 de noviembre)

Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿Cuáles son los feriados escolares en 2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. Además de los días festivos antes mencionados, los alumnos de educación básica tendrán suspensión de clases en las siguientes fechas:

Martes 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro, sin actividades escolares para estudiantes

Último viernes de cada mes: Reunión del Consejo Técnico Escolar

Respecto a las vacaciones de invierno, los estudiantes volverán a clases el próximo lunes 12 de enero, una semana después de la celebración del Día de Reyes.

¿Habrá feriado por el Mundial 2026?

El Gobierno debate la posibilidad de decretar feriado por la próxima Copa del Mundo. Esto se debe a que el partido inaugural se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica.