En esta noticia Calendario de feriados en México

Recientemente, aprobaron nuevas fechas conmemorativas en la Ciudad de México (CDMX): el 2 de abril será el Día de la Concienciación sobre el Autismo; el 30 de octubre, el Día de la Flor de Cempasúchil; y el 9 de julio, el Día de las Personas que Protegen el Suelo Forestal.

La diputada de Morena, Juana María Juárez, señaló que establecer el 2 de abril como una jornada dedicada a la concienciación sobre el autismo representa un avance hacia una sociedad más inclusiva y empática.

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“Por muchos años, las personas autistas y sus familias han enfrentado discriminación, desconocimiento e invisibilidad. Esta situación nos obliga a actuar con sensibilidad y compromiso. Este dictamen reconoce que la neurodiversidad forma parte de la riqueza humana y fortalece a nuestra sociedad. Como Estado, tenemos la responsabilidad de garantizar y respetar sus derechos”, expresó.

Calendario de feriados en México

El legislador de Morena, Víctor Hugo Romo, afirmó que declarar el Día de la Flor de Cempasúchil es una forma de reconocer el trabajo de las familias productoras de Xochimilco y de las zonas de conservación.

“Es un reconocimiento a quienes trabajan desde temprano para que esta ciudad conserve una flor con identidad propia, historia y tradición. También reconocemos el papel de las mujeres que sostienen la producción florícola con su esfuerzo y conocimientos. El cempasúchil, o Cempohualxóchitl, tiene origen aquí, es parte de nuestra cultura”, destacó.

En tanto, la diputada del PVEM, Paula Pérez, aseguró que el dictamen relacionado con el Día de las Personas que Cuidan el Suelo Forestal busca rendir homenaje a brigadistas y personas dedicadas a proteger las áreas naturales.

“Detrás de esta iniciativa están quienes reforestan después de los incendios y quienes pasan noches enteras vigilando los bosques mientras la ciudad descansa”, señaló.

Cabe recordar que la semana pasada también se aprobó declarar el 5 de mayo como el Día de las Mujeres Parteras en la Ciudad de México.

Asimismo, se avaló enviar al Congreso federal una iniciativa para establecer el 31 de marzo como el Día Nacional de las Personas Jornaleras.