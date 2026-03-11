El Gobierno confirmó la existencia de dos feriados nacionales consecutivos a fines de marzo y principios de abril, lo que generará un doble fin de semana extralargo de cuatro días. Esta situación representa una oportunidad propicia para que muchos puedan descansar, viajar o planificar una escapada cuando recién arrancó el ciclo escolar. El próximo fin de semana largo se llevará a cabo entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo, gracias al feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al que se sumó el 23 como no laborable. Así, el calendario incorporará un periodo de descanso prolongado de cuatro días consecutivos. El asueto conocido por su slogan Nunca Más busca reconocer la importancia de la democracia y del Estado de derecho. Este evento representa una oportunidad para que los ciudadanos disfruten de un tiempo de esparcimiento y relajación, lo cual es fundamental para el bienestar personal y social. Con tan solo un fin de semana de por medio, los argentinos podrán disfrutar nuevamente de un descanso extendido de 4 días, a inicios de abril, por la Semana Santa. Es así que del jueves 2 al domingo 5 de abril, habrá otra oportunidad para planificar una escapada o simplemente para poder descansar. El 2 de abril (jueves santo) coincide con el Día del Veterano de Malvinas, por lo que es feriado obligatorio. Estos son los feriados y días no laborables que restan para lo que queda del año: