La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno nacional al reclamar que se retire “el pie del Estado de encima de las Pymes” para permitirles “producir, invertir y generar trabajo”.

A través de un video difundido en redes sociales este jueves, la legisladora y referente oficialista planteó un paquete de iniciativas orientadas a facilitar que las compañías puedan producir, invertir y crear empleo. En ese sentido, reiteró la urgencia de reformular el régimen tributario y las reglas laborales para impulsar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Las iniciativas se conocen un día después de que el presidente Javier Milei se refiriera al panorama económico y a los planteos de Bullrich durante una entrevista con A24. En esta, el presidente negó una interna con la senadora de su espacio, la definió como su “socia política” y descartó desplazarla de la conducción del bloque oficialista en la Cámara Alta.

Sin “plan platita”: los pedidos de Bullrich para aliviar a las Pymes

En el mensaje escrito con el que acompañó el video, Bullrich aclaró que las propuestas no implican modificar la orientación económica del Gobierno, enfocada en el equilibrio fiscal. “No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo”, señaló.

Y añadió: “Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo”.

Como primer punto, planteó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se abone una vez cobradas las facturas, y también propuso “acelerar realmente la devolución de los saldos a favor” y “actualizar los mínimos de retención”.

La senadora pidió que el Gobierno saque “el pie del Estado de encima de las pymes” para que puedan “producir, invertir y generar trabajo”. Colegio de Abogados

Además, planteó fijar un mínimo no imponible para las cargas sociales. “¿Qué pienso yo de las PyMEs? Bueno, que todos son personas que tienen la voluntad de invertir, de crecer. Hay que escalonar determinadas decisiones para poder entender que cada uno tiene que estar preparado en su sector para poder competir”, sostuvo Bullrich en el video.

En paralelo, la legisladora se pronunció a favor de contar con “impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa”.

Finalmente, mencionó la necesidad de “separar lo que son las prestaciones sociales del empleo”, como parte de los cambios que considera necesarios para mejorar las condiciones de funcionamiento del sector productivo.

Bullrich destacó que las propuestas vinculadas al “IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales” tienen la capacidad de generar cambios que podrían “sentirse en el día a día” de las empresas.

Finalmente, Bullrich expresó su expectativa de que las pequeñas y medianas empresas puedan expandirse en los próximos años. “Creo mucho en lo que hacen y espero que todas las próximas décadas dejen de ser PyMEs, sean empresas medianas o grandes, todos crezcan, porque si crecen ustedes, crece el país”, concluyó.

Qué dijo Milei sobre la situación económica

Durante la entrevista de ayer, Milei insistió en que “es una mentira que la gente no llega a fin de mes” y nuevamente planteó una frase que generó polémica en el pasado: “¿La gente puede vivir 10 días sin comer ni beber?“.

“Es una estupidez”, sostuvo y, si bien reconoció que “la gente experimenta privaciones”, destacó: “Hay 12 millones de pobres menos que con el kirchnerismo”.

Además, insitió: “Le devolvimos a la gente 15 puntos del PBI”, en consecuencia, “veo gente mal intencionada o a gente haciendo mal las cuentas” y anticipó: “En 10 años duplicamos el PBI”.