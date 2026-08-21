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Un nuevo feriado dará paso a otro finde XL tras el asueto del lunes 17 de agosto. Un grupo de argentinos disfrutará del feriado del martes 25 de agosto y tendrá una jornada de descanso extra antes de que concluya el mes.
El calendario señala un día no laborable para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. El próximo asueto a nivel nacional está confirmado recién para octubre.
Qué se conmemora el 25 de agosto y por qué es feriado
El próximo lunes será feriado para un grupo de ciudadanos de la Provincia. El martes 25 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de Beruti, partido de Trenque Lauquen, que cumplirá 136 años desde su creación.
Durante las festividades realizarán fiestas patronales organizadas por la comunidad local y los actos oficiales correspondientes.
Quiénes podrán aprovechar el nuevo feriado
El asueto será para los habitantes de la zona. Habrá cese de tareas para el sector público y una jornada no laborable opcional para los privados que reciban permiso de sus empleadores.
También, se extenderá a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia.
Qué feriados quedan en el año
De cara a lo que resta del año, el calendario señala los siguientes feriados nacionales:
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.