La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados para junio 2026. En el sexto mes del año, los beneficiarios cobrarán sus haberes con un aumento del 2,6% como consecuencia del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a abril .

Justamente, el Resolución 349/2025 de noviembre del año pasado ya confirmó cuáles serán las fechas del calendario de pagos. A su vez, se entregará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAD) o aguinaldo.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en junio 2026?

Con el incremento anunciado este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma total que será de $ 473.396,63: ($403.396,63 de haber mínimo con aumento + 70.000 pesos de bono).

A esto se la sumará el pago de la primera cuota del aguinaldo, que contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos 6 meses. Significa que se debe tomar la mejor remuneración sin bono ($ 403.396,63) y dividirla a la mitad ($ 201.698,32).

Por lo tanto, los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 403.396,63 + $ 201.698,32 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) y recibirán un total de $ 675.094,95.

Fecha de cobro junio 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados

La ANSES realizará la liquidación del SAC de manera automática junto con el pago de los haberes de junio. El organismo publicó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados:

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.

Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.

Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.

Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.

Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.

Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.

Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.

Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.

Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.

Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superen la máxima: