La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba les dio la mejor noticia a sus beneficarios que tendrá impacto en todos los cobros y abarca a todas las categorías de jubilados y pensionados. Se trata de que el calendario de pagos de mayo de 2026 verá un pequeño adelanto respecto al cobro anterior.

Además, el Gobierno provincial anunció que también liquidará los haberes con un bono extraordinario de $ 100.000 que llevó la mínima a $ 800.000 tras el aumento de de este mes.

¿Por qué se adelantó el calendario de pagos?

Como el organismo previsional de Córdoba no distingue las fechas por terminación del DNI, todos los titulares accedieron a sus haberes el pasado jueves 30 de marzo, según indicó el ente oficial.

Como la próxima liquidación será el viernes 29 de mayo, los jubilados y pensionados verán un adelanto de un día en el cobro del quinto mes del 2026, ya que se debe acotar el calendario habitual.

Los jubilados de Córdoba cobran el último día hábil del mes. Fuente: Shutterstock Dobo Kristian

¿Cuánto cobran los jubilados en abril de 2026?

Pese a que el Gobierno había modificado el formato de cobros, se decidió volver al calendario tradicional. Además, con el último incremento, el haber promedio escaló a casi a un millón y medio de pesos .

Según un informe oficial, el haber jubilatorio medio ya supera los $ 1.762.535, mientras que la mínima se fue a $ 800.000 desde febrero según anunció el gobernador Martín Llaryora.

Los pensionados cobrarán una media de $ 1.712.816 en abril. Además, el Gobierno cordobés decidió volver a aumentar las jubilaciones mínimas tras la suba que las había llevado a $ 700.000 desde mitad del 2025, tras el acuerdo de un pago retroactivo firmado con ANSES.

Jubilados: quiénes acceden al bono de $ 100.000 en marzo

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un nuevo bono de $ 100.000 destinado a los jubilados y pensionados que perciben haberes de hasta $ 1.300.000 mensuales. Se trata de un extra no contributivo con el objetivo de reforzar los ingresos de quienes menos cobran.

El Gobierno indicó que el extra se mantendrá vigente mientras la provincia reciba los fondos de ANSES.

El aumento está vinculado con el acuerdo firmado en mayo de 2025 entre el oficialismo cordobés y el organismo previsional. En ese convenio, se estableció un flujo mensual de 5000 millones de pesos mientras avanzan las auditorías para fijar el monto total de la deuda del Estado nacional con la provincia del centro del país .



