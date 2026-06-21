Uno de los mayores inconvenientes a la hora de viajar en avión son las escalas que tenga programada el vuelo, algo que no solo alarga el viaje y demora a los pasajeros, sino que también representa un gasto extra de combustible para las aerolíneas.

Es en este contexto en el que surge el Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range - de largo alcance), el primer avión diseñado con el potencial para terminar con las escalas intermedias para siempre despegó por primera vez el 2 de junio.

el primer avión diseñado con el potencial para terminar con las escalas intermedias para siempre Huang Zongxing

Despegó el primer avión comercial capaz de llegar a cualquier lugar del planeta sin escalas: ¿Cómo funciona el invento del siglo?

Este avión se diferencia de las maquinarias promedio por su capacidad para transportar combustible. El Airbus tiene un depósito adicional trasero que almacena alrededor de 20.000 litros más, lo que permite hacer más horas de vuelo sin tener que hacer escalas intermedias.

A su vez, esto significa que el avión tiene capacidad para soportar más peso. Se incorporan refuerzos que le permiten funcionar con aproximadamente 308 toneladas, sin comprometer la seguridad ni el rendimiento. Además, se propone consumir menos combustible por pasajero y kilometro recorrido.

¿Para cuántos pasajeros tiene capacidad?

El Airbus tiene capacidad para llevar a 238 pasajeros. Si bien es una cifra baja para una nave de este tamaño, tiene más espacio para que los pasajeros puedan caminar, estirarse e hidratarse durante el vuelo.

¿Cuánto es el tiempo máximo de viaje?

El tiempo máximo de viaje es de 22 horas. Esta duración de vuelo es posible por la altitud que mantiene el avión, cercana a los 12.000 metros, donde el aire es más delgado y la resistencia aerodinámica es más baja.

Adicionalmente, los sistemas electrónicos gestionan constantemente la velocidad, la altitud y el consumo para optimizar la eficiencia.

¿Cuándo comienza a operar?

El Airbus A350-1000ULR será entregado a la aerolínea Qantas para abril 2027. La empresa australiana tiene encargadas 12 unidades de este modelo que podrá en marcha con el Proyecto Sunrise.

No obstante, antes de ofrecer un servicio comercial debe completar las pruebas iniciadas el 2 de junio de 2026.