Extienden el fin de semana largo a 4 días | Habrá feriado el martes 13 para estos trabajadores de Lobería, provincia de Buenos Aires.

Miles de argentinos esperan el feriado del 12 de octubre por el Día de la Raza para disfrutar de un fin de semana largo.

En este contexto, los trabajadores de San Manuel, en el partido de Lobería, disfrutarán también del asueto del martes 13 por las Fiestas Patronales. El día no laborable fue confirmado a través del Decreto 1636-26, publicado el 30 de septiembre.

Por qué decretaron día no laborable el martes 13 de octubre

El Decreto declara no laborable el martes 13 de octubre para los trabajadores de la localidad de San Manuel (partido de Lobería) y su zona de influencia: Estación Licenciado Matienzo, Napaleofú, Parajes Dos Naciones, La Guitarra, la Bodega, La Suiza y La Alianza.

La medida se da en el marco de la Fiesta Patronal en conmemoración de la Virgen Nuestra Señora de Fátima.

Al combinarse con el feriado nacional del 12 de octubre por el Día de la Raza y el descanso regular del sábado y domingo, los vecinos de la región disfrutarán de un fin de semana largo de cuatro días.

Extienden el fin de semana largo a 4 días | Habrá feriado el martes 13 para estos trabajadores de Lobería, provincia de Buenos Aires. Magnific

¿A quiénes beneficiará el asueto del martes 13 de octubre?

El Decreto publicado en el Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM) detalla que la jornada no laborable será para la administración pública municipal y los empleados del Banco Provincia.

Extienden el fin de semana largo a 4 días | Habrá feriado el martes 13 para estos trabajadores de Lobería, provincia de Buenos Aires. Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM).

Para el resto de las actividades económicas, comerciales y civiles en general, tendrá carácter de feriado optativo.

De esta manera, quedará sujeto a la decisión de cada empleador dar o no el día libre.

Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario oficial de feriados nacionales señala que quedan los siguientes asuetos: