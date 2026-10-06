Un grupo de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá la posibilidad de extender el receso con un nuevo feriado programado para el próximo viernes 9 de octubre. (Foto: Shutterstock)

El calendario de feriados que difundió el Gobierno Nacional mantiene fijado el próximo 12 de octubre como el próximo descanso obligatorio que permitirá a todos los ciudadanos del país disfrutar de un fin de semana largo.

En este contexto, un grupo de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá la posibilidad de extender el receso con un nuevo feriado programado para el próximo viernes 9 de octubre, lo que les permitirá aprovechar hasta 4 días sin labores ni actividades.

El beneficio lo tendrán exclusivamente los habitantes de Escobar, que el próximo jueves 8 de octubre celebran el 67º aniversario del partido. A pesar de coincidir con un jueves, se resolvió para este año trasladar las celebraciones y el asueto administrativo al viernes 9 de octubre .

Además, durante esta jornada, los vecinos de la ciudad y la región podrán disfrutar de uno de los eventos tradicionales más renombrados: la Fiesta Nacional de la Flor.

Feriado el 9 de octubre para Escobar: qué actividades quedarán suspendidas

De acuerdo a la información que proporcionó el Gobierno de Escobar a través de sus sitio web oficial, durante el feriado del viernes 9 de octubre quedarán afectados un gran número de servicios y actividades. Entre ellos, se confirmó:

Cierre de dependencias municipales

Suspensión de clases en las escuelas públicas y privadas del distrito.

Cierre del Banco Provincia.

¿Qué trámites quedan suspendidos por 24 horas el próximo viernes 9 de octubre?

El Banco Provincia cerrará sus puertas el próximo viernes 9 de octubre en Escobar, lo que conducirá a la suspensión de algunas gestiones.

Se trata de todos aquellos trámites que requieren de atención presencial o por ventanilla, como pagos en efectivo o con cheque que no estén habilitados mediante terminales de autoservicio o canales electrónicos, compra y venta de moneda extranjera a través de las cajas, apertura de cuentas bancarias (cuando no se realice mediante canales digitales), entre otros.

En lo que concierne a los canales digitales y cajeros automáticos, continuarán disponibles para las operaciones que puedan realizarse por esas vías.

¿Qué servicios se brindarán durante el feriado del viernes 9 de octubre?

Si bien algunas actividades se verán afectadas durante esta jornada, otros servicios funcionarán con normalidad, como por ejemplo:

Las guardias de 24 horas de las Unidades de Diagnóstico Precoz, del Polo Sanitario Dr. Horacio Canesi (Sarmiento 41, Matheu) y de los CAPS Juan Carlos Selles (Ing. Pablo Marín entre Islas Malvinas e Hipólito Yrigoyen, Garín), Dra. Marta Velazco (calle Nº 119 y Colectora Este, Loma Verde) y Juana Azurduy (Perales y Azucenas, Belén de Escobar).

La recolección de residuos y de ramas.

Escobar celebra la Fiesta Nacional de la Flor el próximo 9 de octubre: quiénes pueden entrar gratis

La celebración de un nuevo aniversario de Escobar se dará en conjunto con la Fiesta Nacional de la Flor, uno de los eventos tradicionales más reconocidos de la región.

La celebración de un nuevo aniversario de Escobar se dará en conjunto con la Fiesta Nacional de la Flor, uno de los eventos tradicionales más reconocidos de la región. (Foto: Gobierno de Escobar) Gobierno de Escobar

Hasta el 12 de octubre, los habitantes de la región y la zona tendrán la posibilidad de disfrutar del evento de floricultura más importante del país con diversas exposiciones, desfiles y feria gastronómica.

La coincidencia de esta festividad con el traslado del aniversario fundacional dará un beneficio concreto a los vecinos y vecinas de Escobar. Para todos los escobarenses, la entrada será libre y gratuita el próximo viernes 9 de octubre.