La ANMAT emitió una orden para retirar del mercado una serie de productos cosméticos que se comercializaban en Argentina sin la autorización sanitaria correspondiente.

La medida alcanza a una reconocida mascarilla facial de origen chino y también a otros artículos de distintas marcas.

La disposición del organismo gubernamental prohíbe no sólo su venta, sino también su distribución, publicidad y publicación en todos los tipos de plataformas.

Magnific / Anmat / Edición de El Cronista

La ANMAT prohíbe esta reconocida mascarilla facial china

A través de la Disposición 4193/2026, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución de varios cosméticos de las marcas USHAS, FAYANKOU, KAKAZIYAN y CHOVEMOAR .

La decisión fue tomada luego de que el área de Cosmetovigilancia detectara estos productos en comercios de la Ciudad de Buenos Aires y en publicaciones de venta online.

Al revisar la base de datos oficial, el organismo comprobó que ninguno de ellos contaba con inscripción sanitaria.

Cuáles son los cosméticos que quedaron prohibidos en Argentina

La medida alcanza a los siguientes productos:

ROSE FACIAL MASK, marca USHAS (25 ml).

LEMON BRIGHTEN FACIAL MASK WHITENING SKIN, marca FAYANKOU (25 ml, vencimiento 06/2028).

FACIAL MASK, marca KAKAZIYAN CARTOON MASK, fabricada en China.

MASK PACK, marca KAKAZIYAN CARTOON MASK (30 ml), fabricada en China.

Máscara de manos, marca CHOVEMOAR (36 g, lote HBD12C1).

Además, la prohibición se extiende a todos los productos cosméticos de esas marcas, cualquiera sea su presentación o contenido, hasta que regularicen su situación ante la autoridad sanitaria.

Por qué la ANMAT decidió retirar estos productos del mercado

Debido a que no poseen inscripción sanitaria, no existe garantía de que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, que utilicen ingredientes autorizados por la normativa vigente o que hayan ingresado al país mediante los canales de importación habilitados.

Por ese motivo, la ANMAT dispuso la prohibición de su uso, comercialización, distribución y promoción en todo el territorio nacional hasta que cumplan con los requisitos legales exigidos.