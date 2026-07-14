Este martes, 14 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.423 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.6%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.53 pesos y un mínimo de 17.51 pesos.

La cotización del Dólar ha caído, con un cambio de -0.53% en la última semana y de -6.48% en el último año.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar registró vaivenes con breves rachas alcistas seguidas de correcciones, sin jornadas planas y cerró prácticamente en el mismo nivel que al inicio.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 7.3981%, es menor que la volatilidad anual del 7.5774%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior al de días anteriores, lo que sugiere un crecimiento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza en la moneda puede estar influenciada por factores económicos que han fortalecido su demanda en el mercado.

La estabilidad de esta tendencia dependerá de las intervenciones del mercado y de las condiciones económicas globales que puedan afectar la valoración del Dólar en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.