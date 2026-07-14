Confirmado | En agosto, aeropuertos de Estados Unidos, México y Canadá no dejar entrar ni salir gente si no se cumple con la renovación del pasaporte. (Representación creada con IA)

Viajar durante agosto requiere prestar especial atención a la vigencia del pasaporte, ya que las autoridades migratorias y las aerolíneas de Estados Unidos, México y Canadá mantienen controles sobre la documentación antes del embarque y en los puntos de ingreso. Se trata de requisitos que forman parte de las normas migratorias vigentes y no de una medida nueva.

Las compañías aéreas verifican que los pasajeros cuenten con un pasaporte válido antes de permitir el embarque. Si el documento no cumple con las condiciones exigidas por el país de destino, el pasajero puede ser rechazado antes de abordar o enfrentar inconvenientes al llegar al control migratorio.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar durante agosto deben revisar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte y confirmar los requisitos específicos del país al que viajarán, ya que las condiciones pueden variar según la nacionalidad del viajero.

Qué exigen Estados Unidos, México y Canadá sobre el pasaporte

En Estados Unidos, el pasaporte debe permanecer vigente para ingresar al país. En muchos casos se exige una vigencia adicional de seis meses después del período previsto de estadía, aunque algunos países forman parte del denominado Six-Month Club, que contempla excepciones. En el caso de los pasaportes mexicanos, basta con que el documento permanezca vigente durante toda la duración del viaje.

En Canadá, las autoridades solicitan un pasaporte vigente o un documento de viaje válido tanto para ingresar como para salir del país. Además, si el oficial migratorio no fija una fecha específica para abandonar el territorio, la permanencia autorizada será de hasta seis meses o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero.

Las compañías aéreas verifican que los pasajeros cuenten con un pasaporte válido. Imagen creada con ChatGPT

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México exige que quienes ingresen o salgan del país presenten un pasaporte o documento de identidad vigente, según corresponda en cada caso y conforme a la normativa migratoria aplicable.

Por qué las aerolíneas pueden impedir el embarque

Las aerolíneas tienen la obligación de revisar la documentación de los pasajeros antes del vuelo. Si una empresa transporta a una persona que no cumple con los requisitos migratorios del país de destino, puede recibir sanciones por parte de las autoridades correspondientes.

Por ese motivo, las compañías pueden negar el embarque cuando detectan que el pasaporte está vencido o no cumple con la vigencia exigida para el destino elegido. Esta revisión se realiza antes del vuelo para evitar inconvenientes durante el ingreso al país.

Antes de viajar, también es recomendable verificar si el destino exige otros documentos, como visas, autorizaciones electrónicas o comprobantes adicionales, ya que estos requisitos pueden variar según la nacionalidad del pasajero y el motivo del viaje.