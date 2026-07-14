El mercado de alquileres de Buenos Aires atraviesa un escenario de profundas paradojas, con distancias claras entre los precios de publicación y de cierre de contratos, con sectores a los que les cuesta más alquilar a pesar de la abundante oferta y con “migraciones” desde la Ciudad al Conurbano.

La desregulación del mercado reactivó con fuerza la oferta de inmuebles, pero en paralelo abrió una brecha silenciosa entre las expectativas de los propietarios que buscan defender su renta en las pantallas y la realidad de los inquilinos cuando llega el momento de poner la firma.

En ese choque, mudar de hogar dejó de ser un trámite de transición natural para convertirse en un shock financiero de proporciones críticas y, por eso, la renovación de contratos se eleva.

Alquiler en Buenos Aires: las barreras de acceso siguen altas

La primera gran barrera es el costo para “ingresar” a una propiedad. Entre el mes de adelanto, el depósito en garantía, los honorarios inmobiliarios y el costo logístico de un flete, se exige desembolsar entre tres y cuatro meses del valor del alquiler inicial.

No se trata de algo novedoso, pero es una suma prohibitiva para una parte de la clase media y los jóvenes, lo que termina moldeando un fenómeno de inmovilidad forzada.

Los datos del primer semestre de 2026 muestran que el 28,6% de las firmas registradas en el AMBA no correspondieron a nuevas mudanzas, sino a prórrogas y renovaciones de contratos vigentes.

El inquilino promedio prefiere el terreno conocido y la renegociación antes que salir a la intemperie del mercado a afrontar semejante costo de entrada.

En este escenario de resistencia, el departamento de dos ambientes se consolida como la estrella absoluta y el refugio de la demanda, acaparando el 48,1% de los contratos cerrados, muy por encima del 26,8% que representan las unidades de tres ambientes.

La grieta de los precios: de la fantasía de la web al contrato real

Portales de búsqueda masiva como Zonaprop funcionan como un termómetro de la expectativa del propietario, pero cuando se analiza la base de datos de firmas como Finaer, los precios finales de cierre se evidencian pactados notablemente por debajo de los valores de lista.

La brecha es elocuente cuando miramos el dos ambientes estándar. Mientras que quien busca una unidad en Capital Federal se topa en los portales con un precio medio de publicación de $860.106, el promedio real de los contratos que efectivamente se firman en el AMBA desciende a $672.149.

Esta diferencia de casi el 28% evidencia que los contratos residenciales se terminan cerrando en valores más racionales que los ofertados en las plataformas, o bien que el grueso de las firmas reales se está desplazando geográficamente hacia el Conurbano, donde los avisos promedian los $614.902.

El desfasaje ocurre en un contexto donde el valor promedio general de firma en el AMBA, contemplando todas las tipologías, tocó los $710.326 en la primera mitad del año, arrastrando un incremento nominal del 629,7% respecto al primer semestre de 2023.

El nuevo perfil del inquilino: la trinchera es de las mujeres y los monotribuistas

El mercado inmobiliario tradicional suele proyectar la figura del locatario ideal basándose en moldes del siglo pasado: una familia tipo con dos sueldos en relación de dependencia y una garantía propietaria de un familiar directo en CABA.

Hoy, alquilar en el AMBA tiene cara de mujer y un trabajo que se factura mes a mes.

En la actualidad, el 53% de los contratos de alquiler vigentes en el área metropolitana tiene a una mujer como inquilina principal. Son ellas quienes, en su mayoría, le ponen el cuerpo a la negociación y asumen el compromiso de pago en un contexto donde la brecha salarial de género sigue siendo una traba estructural.

Al mismo tiempo, el grueso de los firmantes se concentra en una franja sumamente joven, que va de los 25 a los 32 años, intentando sostener su primer hogar o independizarse.

El verdadero cuello de botella burocrático y financiero aparece a la hora de demostrar ingresos. En un mercado laboral donde el empleo registrado tiene dificultades, el cuentapropismo y el monotributo marcan el pulso.

Para los propietarios y las aseguradoras de caución, no contar con un recibo de sueldo tradicional equivale a una señal de alarma.

Como consecuencia, el 45% de los inquilinos monotributistas o autónomos se ve obligado a presentar un co-titular o un avalista solidario para que le aprueben el contrato.

Ya no alcanza con demostrar que la facturación mensual es saludable; el sistema exige que otra persona ponga la firma como escudo financiero.

Esto dinamitó las viejas garantías propietarias y convirtió a las fianza privadas en la norma, sumando otra capa de costo indirecto a la ya prohibitiva barrera de entrada.

Éxodo al Sur: Lanús y la búsqueda de otros horizontes

Ante la imposibilidad de convalidar los números de Capital Federal, comienza a notarse ya migración interna hacia el corredor sur del Conurbano Bonaerense, donde los valores de publicación ofrecen un respiro relativo.

En ese mapa, Lanús se consolida como un punto de equilibrio clave. Con el valor de venta del metro cuadrado planchado en USD 1.583, registrando apenas una variación anual del 1%, muchos propietarios desisten de vender sus unidades y prefieren volcarlas al mercado de alquileres para generar una renta mensual inmediata, dinamizando la oferta local.

Mientras que zonas consolidadas de la región como Adrogué defienden un promedio publicado de $653.256, el bolsillo que busca estirar los pesos camina hacia el sur profundo.

En localidades como Tristán Suárez, por ejemplo, el promedio de publicación cae a los $434.937 mensuales, convirtiéndose en una de las tantas paradas de un éxodo impulsado por la necesidad de seguir teniendo un techo.