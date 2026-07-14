La Profeco evaluó distintas marcas de mantequilla comercializadas en el país y detectó que algunas incumplieron con criterios de calidad establecidos en su estudio. Entre ellas figura una de las más populares entre los consumidores mexicanos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio de calidad realizado a diversas marcas de mantequilla disponibles en el mercado mexicano. El análisis revisó aspectos como la composición del producto, el contenido de grasa, la información comercial y el cumplimiento de las normas aplicables.

Tras la evaluación, el organismo concluyó que algunas marcas no lograron superar todas las pruebas, ya sea por presentar inconsistencias en su información o por no cumplir con determinados parámetros de calidad. Una de ellas, además, se encuentra entre las más consumidas en México.

La Profeco evaluó distintas marcas de mantequilla comercializadas en el país y detectó que algunas incumplieron con criterios de calidad establecidos en su estudio. Entre ellas figura una de las más populares entre los consumidores mexicanos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Profeco alertó por estas marcas de mantequilla que no cumplen con las pruebas de calidad: ¿Cuáles son las que no aprobaron el estudio?

De acuerdo con el estudio de calidad de Profeco, las marcas Gloria, Lurpak y Table Maid fueron señaladas por presentar incumplimientos en distintos aspectos evaluados durante el análisis.

En el caso de Gloria, la dependencia detectó inconsistencias relacionadas con la información comercial del producto. Por ello, determinó que no cumplió con todos los requisitos establecidos para este tipo de alimentos.

Por su parte, Lurpak también fue observada por incumplimientos identificados durante las pruebas de laboratorio, mientras que Table Maid presentó irregularidades que impidieron que obtuviera una evaluación completamente favorable.

¿Qué revisó Profeco en las mantequillas analizadas?

Para elaborar el estudio, Profeco evaluó distintos criterios que permiten determinar la calidad de las mantequillas comercializadas en México. Entre ellos se encuentran la composición del producto, el contenido de grasa, el cumplimiento de la información declarada en la etiqueta y otros parámetros establecidos por la normativa vigente.

La dependencia también verificó que los productos ofrecieran información clara y veraz al consumidor, además de comprobar que cumplieran con las especificaciones correspondientes a la denominación de mantequilla.

Estos análisis forman parte de los estudios de calidad que Profeco realiza de manera periódica con el objetivo de brindar información útil a los consumidores y promover decisiones de compra mejor fundamentadas.

¿Qué recomienda Profeco antes de comprar mantequilla?

A partir de los resultados del estudio, Profeco recordó la importancia de revisar cuidadosamente el etiquetado antes de adquirir cualquier producto alimenticio, ya que este permite conocer su composición, contenido y características.

La institución también recomienda comparar distintas opciones disponibles en el mercado y consultar los estudios de calidad publicados por el organismo antes de realizar una compra.

De esta manera, los consumidores pueden elegir productos que cumplan con la información ofrecida en su etiqueta y que se ajusten a sus necesidades, con base en evaluaciones técnicas realizadas por la autoridad encargada de proteger sus derechos.