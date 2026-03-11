La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un conocido aceite de oliva por poner en riesgo la salud de los argentinos al no cumplir con el código alimentario. Se trata de un producto “apócrifo” que no contaba con los registros correspondientes, por lo que no se puede garantizar su lugar de fabricación. A través de la Disposición 510/2026, el organismo ordenó el retiro de todos los supermercados del producto “Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml, L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026. Elaborado y Fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 - San Juan - Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expectación F. de Avila S/N - Aimogasta - La Rioja - Argentina“. Desde la empresa señalaron que se trata de un producto que no es fabricado por ellos y que se desconoce su procedencia y contenido. A través del comunicado, enumeraron las diferencias identificadas entre ambos recipientes. De esta manera, ANMAT resolvió prohibir su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea por poner en riesgo la salud de los consumidores. Dentro de los principales motivos, destacaron que es “un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado”. En caso algún consumidor haya comprado las unidades falsificadas, deberá comunicarse con el correo pesquisa@anmat.gob.ar. El mensaje deberá detallar la situación completa con detalles del rótulo.