La papaya es una de las frutas tropicales más consumidas en México por su sabor dulce, textura suave y versatilidad en la cocina. De acuerdo con la Revista del Consumidor de octubre de 2025, “gracias al clima de nuestro país, puedes encontrarla todo el año”, lo que la convierte en una opción fresca y accesible para incluir en la alimentación diaria.

México es el tercer productor mundial de papaya, con una cosecha superior a 1.1 millones de toneladas al año. Oaxaca, Colima y Chiapas concentran alrededor del 60 % de la producción nacional, mientras que el consumo promedio por persona alcanza los 7.3 kilogramos anuales. Según el programa Quién es Quién en los Precios de Profeco, su precio promedio es de 39.90 pesos por kilogramo.

Además de su amplia disponibilidad, la papaya destaca por su valor nutricional. Es una fruta rica en agua, fibra y vitaminas A, C y E, nutrientes que contribuyen a una alimentación equilibrada y la convierten en una de las opciones más recomendadas para consumir durante todo el año.

La papaya fresca contiene también antioxidantes como el licopeno, “asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiacas”, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por eso, incluirla en el desayuno -por ejemplo, en cuadritos frescos- es una excelente forma de cuidar la salud desde temprano.

Los cinco beneficios clave de comer papaya todos los días

Comer papaya en ayunas, especialmente en trozos frescos, favorece la digestión y el bienestar general. Estos son los beneficios más destacados según Profeco y la Secretaría de Agricultura.

Incorporarla en tu desayuno diario es una forma sencilla de aprovechar su riqueza en fibra y antioxidantes sin gastar demasiado.

Control de la diabetes: una papaya pequeña aporta unos 3 gramos de fibra, lo que ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

Cuidado del corazón: su combinación de potasio, fibra y vitaminas contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Mejor digestión: contiene papaína, una enzima que favorece la digestión y previene el estreñimiento.

Prevención del asma: su alto contenido de betacaroteno reduce el riesgo de padecer asma.

Protección ocular: la zeaxantina presente en su pulpa filtra los rayos dañinos y previene la degeneración macular.

Las semillas de la papaya son las pequeñas aliadas para tu salud

Las semillas de papaya también tienen propiedades interesantes. En la cocina, se utilizan como aderezo o condimento por su sabor ligeramente picante, y son fuente natural de antioxidantes y ácidos grasos.

“Tanto su pulpa como sus semillas se utilizan en diversas cocinas del mundo como aderezo para ensaladas y otros platillos”, indicó la Profeco.

Consumidas con moderación, pueden ayudar a mejorar la digestión y apoyar la salud intestinal. Se recomienda secarlas, molerlas y añadir una pizca a batidos o jugos matutinos para aprovechar sus beneficios sin alterar el sabor del desayuno.