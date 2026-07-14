El aguacate es uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional. Tanto la Secretaría de Salud de México como investigaciones científicas destacan que incluir medio aguacate al día dentro de una dieta equilibrada puede aportar beneficios para distintos órganos y funciones del organismo.

La Secretaría de Salud incluso recomienda este hábito al señalar que “consumir por lo menos, medio aguacate al día mejorará tu salud y la de tu familia”. Además, indica que este alimento puede ayudar en la prevención de algunas enfermedades, gracias a su contenido de vitaminas, minerales, fibra y grasas monoinsaturadas.

El árbol de aguacate no se aconseja para ninguna casa chica. Fuente: archivo.

¿Qué beneficios tiene comer medio aguacate todos los días?

El Gobierno de México explica que el aguacate contiene alrededor de 15 nutrientes esenciales, entre ellos vitaminas A, C y E, folatos, potasio, magnesio, calcio, hierro, fibra alimentaria y grasas monoinsaturadas. Por su parte, una revisión publicada por los National Institutes of Health (NIH) señala que medio aguacate también aporta luteína, zeaxantina, fitoesteroles y otros compuestos con potenciales beneficios para la salud.

De acuerdo con ambas fuentes, el consumo habitual de aguacate puede formar parte de una alimentación saludable y contribuir al buen funcionamiento del organismo. No obstante, los especialistas recuerdan que sus beneficios se obtienen cuando se integra a una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

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Entre sus principales beneficios destacan:

Ayuda a reducir el colesterol LDL (“malo”) y favorecer el colesterol HDL (“bueno”).

Contribuye a mantener niveles saludables de glucosa en sangre.

Aporta fibra que favorece la digestión.

Es rico en potasio, nutriente que ayuda a mantener una presión arterial normal.

Contiene luteína y zeaxantina, relacionadas con la salud ocular.

Sus vitaminas C y E favorecen el cuidado de la piel, uñas y cabello.

Proporciona grasas monoinsaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular.

¿Qué dice la ciencia sobre el aguacate?

La revisión científica de los NIH señala que el consumo promedio es de medio aguacate (68 gramos), cantidad que aporta fibra, potasio, magnesio, vitaminas A, C, E y K, además de grasas monoinsaturadas. Los investigadores destacan que ocho estudios clínicos preliminares han encontrado efectos favorables sobre la salud cardiovascular.

Los autores también indican que los carotenoides presentes en el aguacate, como la luteína y la zeaxantina, podrían favorecer la salud ocular y contribuir a proteger la piel frente al daño oxidativo.

Asimismo, existen investigaciones preliminares sobre su posible papel en el envejecimiento saludable y el control del peso, aunque advierten que aún se requieren más estudios para confirmar estos efectos en diferentes poblaciones.

Aunque el aguacate ofrece un perfil nutricional destacado, los especialistas recomiendan consumirlo como parte de una alimentación variada y no considerarlo un alimento con propiedades curativas por sí solo. Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física y seguir las indicaciones médicas sigue siendo la mejor estrategia para cuidar la salud.