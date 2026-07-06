La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los límites de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Esta medida impacta directamente en miles de familias que podrían dejar de percibir el beneficio desde julio.

El ajuste responde directamente al último índice de inflación que informó el INDEC. La actualización aplicada fue del 2,15%, en línea con el dato de mayo, y modificó tanto los montos de las prestaciones como los topes de ingresos que determinan quiénes pueden seguir percibiendo el beneficio.

Desde este mes, el ingreso máximo por integrante del grupo familiar se fijó en $ 3.034.844. Por otro lado, el tope de ingresos del hogar quedó establecido en un total de $ 6.069.688. Por lo tanto, si se superan estos valores, el sistema interrumpe la prestación de manera inmediata y sin previo aviso.

En este contexto, especialistas comenzaron a referirse como “topes invisibles” a las suspensiones automáticas que realiza el organismo. Esto ocurre cuando se detectan inconsistencias o ingresos superiores a los permitidos mediante cruces de información .

Foto (ANSES)

Cómo saber si te suspendieron el SUAF

Para saber si sufriste una suspensión, debés ingresar a “Mi ANSES” con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrás revisar si el beneficio continúa activo o si fue dado de baja por superar los ingresos.

Además, es recomendable controlar que los datos personales estén correctamente registrados y que no existan errores en la información declarada.

Concretamente, algunos casos de suspensión se originan por inconsistencias en los ingresos informados o por datos desactualizados que luego deben ser regularizados ante el organismo.

Guía paso a paso para hacer el reclamo

Si considerás que la suspensión fue incorrecta, existen pasos recomendados para regularizar tu situación ante el organismo.

Primero, es fundamental verificar los ingresos declarados de cada integrante del grupo familiar. Cualquier dato desactualizado debe ser corregido para que el sistema procese nuevamente la solicitud de pago.

También se recomienda revisar la situación fiscal directamente en la web de ARCA. Es necesario consultar la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) en caso de pertenecer a esas categorías. Esto permite detectar si existen relaciones laborales o ingresos mal informados que afecten el subsidio.

Otro documento esencial es la Certificación Negativa, que sirve para corroborar la situación previsional y laboral registrada. Una vez detectado el error, el beneficiario puede iniciar formalmente un reclamo ante ANSES y solicitar la revisión de su situación.

Quiénes quedan excluidos y las excepciones vigentes

Desde julio dejarán de cobrar las asignaciones familiares las familias en las que:

Uno de los integrantes perciba más de $3.034.844 mensuales.

El ingreso total del grupo familiar supere los $6.069.688.

ANSES toma en cuenta los ingresos brutos de los trabajadores para el cálculo de los topes. Esto significa que se consideran los montos antes de los descuentos por aportes, obra social o impuestos. Si el ingreso bruto supera los límites mencionados, la familia queda automáticamente excluida del sistema SUAF.

Sin embargo, existe una excepción clave para los hogares que tienen hijos con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. En estos casos específicos, no se aplican límites de ingresos para percibir la Asignación por Hijo con Discapacidad. Tampoco rigen topes para el cobro de la Ayuda Escolar Anual.

Gracias a esta normativa, las familias con hijos con discapacidad pueden continuar cobrando estas prestaciones independientemente de sus ingresos.

Nuevos montos de SUAF para julio de 2026

Con el incremento del 2,15% en julio, los principales montos de las asignaciones quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación por hijo: $74.033.

Asignación por hijo con discapacidad: $241.041.

Asignación prenatal: $74.033.

Asignación por nacimiento: $86.295.

Asignación por adopción: $515.930.

Asignación por matrimonio: $129.209.

Asignación por cónyuge: $17.964.

La actualización ya rige para los pagos de julio y podría dejar fuera del sistema a familias que superen, incluso por una diferencia mínima, los nuevos límites de ingresos establecidos por el organismo.