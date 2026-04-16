Renovar el pasaporte argentino en 2026 tiene nuevos costos, plazos y condiciones que impactan directamente en quienes planean viajar. Con la actualización del tarifario del RENAPER y la implementación de un documento con mayores medidas de seguridad, el trámite mantiene su modalidad digital y presencial. El trámite se mantiene simplificado y digitalizado: No es necesario llevar fotos ni completar formularios en papel, ya que todo se realiza en el momento del trámite. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) actualizó el cuadro tarifario con vigencia desde marzo de 2026. Renovar el pasaporte cuesta lo mismo que sacarlo por primera vez. Los valores oficiales son: El aumento fue oficializado en el Boletín Oficial y rige desde el 6 de marzo. El cambio busca sostener estándares tecnológicos y de seguridad en los documentos de viaje. Los plazos dependen de la modalidad elegida: El pasaporte argentino incorporó modificaciones importantes durante 2026: El documento fue actualizado para adaptarse a estándares internacionales: Estos cambios buscan mejorar la validación de identidad y reducir el fraude documental. El pasaporte no se renueva automáticamente ni se prorroga: al vencer, se debe emitir uno nuevo.