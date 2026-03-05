El Gobierno dispuso un fuerte aumento en los aranceles del DNI y el pasaporte, una medida que empieza a regir desde este viernes 6 de marzo. La actualización quedó oficializada a través de dos normas del Registro Nacional de las Personas (Renaper), publicadas en el Boletín Oficial, que fijan los nuevos precios para todos los trámites vinculados a la identidad y a los documentos de viaje. Con esta decisión, el valor del DNI pasa a costar $ 10.000 en su versión regular, mientras que el pasaporte ordinario asciende a $ 100.000, lo que marca uno de los incrementos más importantes de los últimos años. Según la Secretaría de Transporte, la suba del pasaporte busca sostener los estándares tecnológicos y de seguridad del documento argentino. El aumento alcanza también a las modalidades exprés, de entrega inmediata y a los documentos especiales para personas refugiadas, apátridas o extranjeras. En el caso del DNI, el Gobierno explicó que el ajuste busca garantizar el funcionamiento del Renaper y la continuidad de todos los servicios que presta el organismo. El nuevo cuadro tarifario queda así: El incremento impacta en todas las modalidades: El pasaporte argentino mantiene su validez habitual: 10 años para mayores de 18 y 5 años para menores.