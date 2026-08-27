Aunque el crédito ya esté completamente pagado, la vivienda no queda liberada automáticamente del gravamen. Si no se realiza la cancelación de la hipoteca, esta continuará registrada y puede limitar la posibilidad de disponer legalmente del inmueble.

Concluir el pago de un crédito hipotecario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) representa un importante logro para muchas familias. Sin embargo, terminar de cubrir la deuda no significa que la vivienda quede automáticamente liberada de todas las obligaciones legales asociadas al financiamiento.

Existe un documento clave que muchos acreditados desconocen y cuya gestión resulta necesaria para completar el proceso: la carta de cancelación de hipoteca. Sin este trámite, puede mantenerse vigente el gravamen relacionado con el crédito sobre la propiedad.

Contar con este documento es fundamental para realizar operaciones como vender o heredar la vivienda, así como para efectuar otros trámites legales relacionados con la propiedad. Haber terminado de pagar el crédito y haber vivido durante años en el inmueble no sustituye la necesidad de completar este procedimiento.

Por eso, es importante conocer qué es la carta de cancelación de hipoteca, cómo obtenerla y por qué resulta necesaria para dejar formalmente liberada la vivienda.

¿Por qué tu casa sigue registrada a nombre del Infonavit si ya la pagaste?

Cuando una persona compra una vivienda con un crédito del Infonavit, el inmueble queda como garantía del financiamiento y la hipoteca se registra ante el Registro Público de la Propiedad.

Aunque el crédito se liquide por completo, el gravamen no se elimina automáticamente. Es necesario realizar el trámite de cancelación correspondiente para liberar formalmente la vivienda. Mientras la hipoteca continúe registrada, pueden existir limitaciones para vender, donar, volver a hipotecar o heredar el inmueble.

Aunque el crédito ya esté completamente pagado, la vivienda no queda liberada automáticamente del gravamen. Si no se realiza la cancelación de la hipoteca, esta continuará registrada y puede limitar la posibilidad de disponer legalmente del inmueble.

Por lo tanto, es esencial iniciar un procedimiento de cancelación de hipoteca, que incluye la emisión de la constancia de no adeudo por parte del acreedor, la formalización del instrumento pertinente (generalmente mediante escritura pública ante notario) y su posterior inscripción en el Registro Público. Solo a partir de dicha inscripción se produce la extinción oponible erga omnes del gravamen, liberando así completamente el inmueble.

Pasos clave que debes seguir antes de solicitar la carta de cancelación de hipoteca

Para generar el documento, es imperativo que el Infonavit confirme que toda la información sea correcta desde tu cuenta. El primer procedimiento consiste en acceder a Mi Cuenta Infonavit utilizando tu número de seguro social y verificar que tu crédito esté registrado como “Liquidado” en la sección de Saldos y Movimientos. En caso de poseer algún saldo a favor, puedes proceder a reclamarlo en el apartado de Pagos en Exceso utilizando tu e.firma.

Adicionalmente, si eres un trabajador asalariado, es necesario tramitar el aviso de suspensión para informar a tu empleador que cese el descuento correspondiente al pago del crédito. Aquellos que sean trabajadores independientes o que ya no mantengan una relación laboral al momento de liquidar pueden omitir este paso y avanzar directamente al trámite principal.

Cómo obtener la carta de cancelación de hipoteca y qué hacer con ella una vez que la obtenés

Para completar el proceso, será necesario que cuente con las escrituras de su propiedad en formato digital. Una vez que posea dicho documento, el trámite no concluye en esta etapa: deberá presentarlo ante una Notaría Pública o ante el Registro Público de la Propiedad correspondiente a su estado, con el fin de formalizar la liberación del gravamen. Este procedimiento es el que, a la postre, le permitirá ser considerado como el propietario pleno ante la ley. Solo de esta manera podrá vender, heredar o realizar cualquier movimiento legal con su vivienda sin restricciones.

Una vez que se hayan cumplido esos requisitos, la carta se generará de manera directa a través de la plataforma de Infonavit, en la sección designada como “Carta instrucción de cancelación de hipoteca.”